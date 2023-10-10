https://ria.ru/20231010/sredstva-1901657876.html

"Немедленно": в США сделали неожиданное заявление по Израилю и Украине

"Немедленно": в США сделали неожиданное заявление по Израилю и Украине - РИА Новости, 10.10.2023

"Немедленно": в США сделали неожиданное заявление по Израилю и Украине

В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины, заявил американский РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T08:49

2023-10-10T08:49

2023-10-10T09:34

в мире

израиль

украина

биньямин нетаньяху

джош хоули

ближний восток

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины, заявил американский сенатор Джош Хоули в социальной сети Х."Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль", – потребовал он.Политик также отметил, что Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901610808.html

https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html

израиль

украина

ближний восток

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в мире, израиль, украина, биньямин нетаньяху, джош хоули, ближний восток, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году