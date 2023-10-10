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"Немедленно": в США сделали неожиданное заявление по Израилю и Украине - РИА Новости, 10.10.2023
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08:49 10.10.2023 (обновлено: 09:34 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/sredstva-1901657876.html
"Немедленно": в США сделали неожиданное заявление по Израилю и Украине
"Немедленно": в США сделали неожиданное заявление по Израилю и Украине - РИА Новости, 10.10.2023
"Немедленно": в США сделали неожиданное заявление по Израилю и Украине
В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины, заявил американский РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T08:49
2023-10-10T09:34
в мире
израиль
украина
биньямин нетаньяху
джош хоули
ближний восток
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины, заявил американский сенатор Джош Хоули в социальной сети Х."Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль", – потребовал он.Политик также отметил, что Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901610808.html
https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html
израиль
украина
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в мире, израиль, украина, биньямин нетаньяху, джош хоули, ближний восток, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Украина, Биньямин Нетаньяху, Джош Хоули, Ближний Восток, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Немедленно": в США сделали неожиданное заявление по Израилю и Украине

Сенатор из США Хоули призвал дать Израилю средства, предназначенные для Украины

© AFP 2023 / JACK GUEZИзраильские солдаты патрулируют дорогу возле границы с сектором Газа
Израильские солдаты патрулируют дорогу возле границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Израильские солдаты патрулируют дорогу возле границы с сектором Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины, заявил американский сенатор Джош Хоули в социальной сети Х.
"Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль", – потребовал он.
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Политик также отметил, что Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля после этого сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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В миреИзраильУкраинаБиньямин НетаньяхуДжош ХоулиБлижний ВостокХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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