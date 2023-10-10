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На круглом столе Sputnik обсудили российско-арабские отношения - РИА Новости, 10.10.2023
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20:20 10.10.2023 (обновлено: 20:26 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/sputnik-1901869259.html
На круглом столе Sputnik обсудили российско-арабские отношения
На круглом столе Sputnik обсудили российско-арабские отношения - РИА Новости, 10.10.2023
На круглом столе Sputnik обсудили российско-арабские отношения
В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол Москва – Каир – Дамаск – Бейрут на тему "Россия и Ближний... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T20:20
2023-10-10T20:26
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МОСКВА, 10 октября – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол Москва – Каир – Дамаск – Бейрут на тему "Россия и Ближний Восток: партнёрство, проверенное временем". В мероприятии, организованным международным новостным агентством и радио Sputnik, приняли участие старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова Николай Сурков, эксперт Египетского центра экономических и стратегических исследований Ахмед Аль-Саид, секретарь Союза революционной молодежи от провинции Дараа Сирийской Арабской Республики Кайс Самир Аль-Кафри, декан факультета международных отношений частного университета Аш-Шам Хусейн Талал Маклад, а также радиоведущая международного новостного агентства и радио Sputnik в Ливане Нагам Каббас.Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова Николай Сурков, комментируя геополитические изменения в регионе и мире, отметил: "Американская политика в регионе зачастую приводит к росту нестабильности, создаёт новые проблемы, поэтому появился запрос на альтернативные внешние силы, которые могут помочь именно стабилизировать регион". Эксперт отметил, что страны ближневосточного региона хотят играть всё более заметную роль в мировой политике, а одним из ключевых партнёров может стать Россия: "но надо понимать, что Россия никогда не будет играть ту роль, которую играют Соединенные Штаты. И Москва к этому не стремится. Москва не хочет быть жандармом Ближнего Востока. Но участвовать в урегулировании кризисов, участвовать в борьбе с терроризмом, помогать тем странам, которые оказались в сложной ситуации, Россия, безусловно, будет".В продолжение дискуссии секретарь Союза революционной молодежи от провинции Дараа Сирийской Арабской Республики Кайс Самир Аль-Кафри подчеркнул, что Россия неоднократно выражала поддержку сирийскому государству, выдвигая мирные политические инициативы для урегулирования сирийского кризиса, а также активно противодействуя терроризму на территории Сирии. Комментируя гуманитарный вектор, спикер подчеркнул: "Россия поддержала нас на всех фронтах. Мы видели, как после землетрясения, которое произошло в Сирии, Россия была первым государством, оказавшим нам поддержку".Декан факультета международных отношений частного университета Аш-Шам Хусейн Талал Маклад подчеркнул, что "система международных отношений меняется, меняется мировой порядок, и мы видим, что мировая система уже превращается из однополярного мира в многополярный мир". Эксперт добавил, что американский диктат в адрес арабских стран не действует, это подтверждается и сопротивлением со стороны Саудовской Аравии в вопросах снижения объемов добычи нефти по инициативе США.Радиоведущая новостного агентства и радио Sputnik в Ливане Нагам Каббас рассказала в рамках дискуссии о запуске в начале октября круглосуточного вещания Sputnik на арабском языке из Бейрута: "Это радиостанция, которая будет вещать не только в Ливане, но и в Сирии. В Ливане на частоте 93,6 FM, а в Сирии – 93,3". Спикер подчеркнула, что "главная задача – сблизить точки зрения между Россией и арабским миром, дать арабской аудитории возможность услышать голос России, особенно учитывая, что крупные СМИ, такие как BBС, покинули Ближний Восток из-за финансовых трудностей".Эксперт Египетского центра экономических и стратегических исследований Ахмед Аль-Саид в рамках встречи прокомментировал присоединение Египта к БРИКС: "Египет уже был участником банка развития БРИКС, созданного в 2014 году с капиталом 100 миллиардов долларов. Этот банк нередко рассматривается как альтернатива Всемирного валютного фонда и Международного Банка Развития". Спикер подчеркнул, что с точки зрения геополитики Египет является крупнейшей арабской страной и играет важную роль в решении региональных и международных проблем: "Египет является участником Лиги арабских государств, участником Африканского Союза. Присоединение Египта к БРИКС позволит укрепить позицию арабских стран и исламского мира, а также усилить роль региона во многих международных вопросах".
https://ria.ru/20231002/sputnik-1899554252.html
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россия, ливан, сирия, брикс, лига арабских государств, sputnik, новости агентства
Россия, Ливан, Сирия, БРИКС, Лига арабских государств, Sputnik, Новости агентства

На круглом столе Sputnik обсудили российско-арабские отношения

© РИА Новости / Евгений БелоусовКруглый стол в агентстве Sputnik, на котором обсудили российско-арабские отношения
Круглый стол в агентстве Sputnik, на котором обсудили российско-арабские отношения - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Евгений Белоусов
Круглый стол в агентстве Sputnik, на котором обсудили российско-арабские отношения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 октября – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол Москва – Каир – Дамаск – Бейрут на тему "Россия и Ближний Восток: партнёрство, проверенное временем". В мероприятии, организованным международным новостным агентством и радио Sputnik, приняли участие старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова Николай Сурков, эксперт Египетского центра экономических и стратегических исследований Ахмед Аль-Саид, секретарь Союза революционной молодежи от провинции Дараа Сирийской Арабской Республики Кайс Самир Аль-Кафри, декан факультета международных отношений частного университета Аш-Шам Хусейн Талал Маклад, а также радиоведущая международного новостного агентства и радио Sputnik в Ливане Нагам Каббас.
Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова Николай Сурков, комментируя геополитические изменения в регионе и мире, отметил: "Американская политика в регионе зачастую приводит к росту нестабильности, создаёт новые проблемы, поэтому появился запрос на альтернативные внешние силы, которые могут помочь именно стабилизировать регион". Эксперт отметил, что страны ближневосточного региона хотят играть всё более заметную роль в мировой политике, а одним из ключевых партнёров может стать Россия: "но надо понимать, что Россия никогда не будет играть ту роль, которую играют Соединенные Штаты. И Москва к этому не стремится. Москва не хочет быть жандармом Ближнего Востока. Но участвовать в урегулировании кризисов, участвовать в борьбе с терроризмом, помогать тем странам, которые оказались в сложной ситуации, Россия, безусловно, будет".
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Sputnik пришел на место BBC в Ливане
2 октября, 09:00
В продолжение дискуссии секретарь Союза революционной молодежи от провинции Дараа Сирийской Арабской Республики Кайс Самир Аль-Кафри подчеркнул, что Россия неоднократно выражала поддержку сирийскому государству, выдвигая мирные политические инициативы для урегулирования сирийского кризиса, а также активно противодействуя терроризму на территории Сирии. Комментируя гуманитарный вектор, спикер подчеркнул: "Россия поддержала нас на всех фронтах. Мы видели, как после землетрясения, которое произошло в Сирии, Россия была первым государством, оказавшим нам поддержку".
Декан факультета международных отношений частного университета Аш-Шам Хусейн Талал Маклад подчеркнул, что "система международных отношений меняется, меняется мировой порядок, и мы видим, что мировая система уже превращается из однополярного мира в многополярный мир". Эксперт добавил, что американский диктат в адрес арабских стран не действует, это подтверждается и сопротивлением со стороны Саудовской Аравии в вопросах снижения объемов добычи нефти по инициативе США.
Радиоведущая новостного агентства и радио Sputnik в Ливане Нагам Каббас рассказала в рамках дискуссии о запуске в начале октября круглосуточного вещания Sputnik на арабском языке из Бейрута: "Это радиостанция, которая будет вещать не только в Ливане, но и в Сирии. В Ливане на частоте 93,6 FM, а в Сирии – 93,3". Спикер подчеркнула, что "главная задача – сблизить точки зрения между Россией и арабским миром, дать арабской аудитории возможность услышать голос России, особенно учитывая, что крупные СМИ, такие как BBС, покинули Ближний Восток из-за финансовых трудностей".
Очная стажировка SputnikPro для журналистов из стран Ближнего Востока и Северной Африки - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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26 сентября, 09:34
Эксперт Египетского центра экономических и стратегических исследований Ахмед Аль-Саид в рамках встречи прокомментировал присоединение Египта к БРИКС: "Египет уже был участником банка развития БРИКС, созданного в 2014 году с капиталом 100 миллиардов долларов. Этот банк нередко рассматривается как альтернатива Всемирного валютного фонда и Международного Банка Развития". Спикер подчеркнул, что с точки зрения геополитики Египет является крупнейшей арабской страной и играет важную роль в решении региональных и международных проблем: "Египет является участником Лиги арабских государств, участником Африканского Союза. Присоединение Египта к БРИКС позволит укрепить позицию арабских стран и исламского мира, а также усилить роль региона во многих международных вопросах".
 
РоссияЛиванСирияБРИКСЛига арабских государствSputnikНовости агентства
 
 
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