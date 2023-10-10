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Спорткомплекс "Юность" открыли в Химках после капремонта - РИА Новости, 10.10.2023
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12:05 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/sportkompleks-1901712520.html
Спорткомплекс "Юность" открыли в Химках после капремонта
Спорткомплекс "Юность" открыли в Химках после капремонта - РИА Новости, 10.10.2023
Спорткомплекс "Юность" открыли в Химках после капремонта
В химкинском спорткомплексе "Юность" завершили масштабный капитальный ремонт, спортучреждение преобразили за полгода, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:05
2023-10-10T12:05
химки
московская область (подмосковье)
спорт
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В химкинском спорткомплексе "Юность" завершили масштабный капитальный ремонт, спортучреждение преобразили за полгода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абареновым и депутатом Госдумы Ириной Родниной приняли участие в открытии спортивного учреждения. К поздравлениям спортсменов присоединился российский телеведущий, спортивный комментатор, житель химкинского микрорайона Сходня Дмитрий Губерниев. "Друзья! Поздравляю всех с открытием обновленного спорткомплекса "Юность" - знакового объекта для жителей Сходни. С самого начала капремонта вместе с тренерами, спортсменами, депутатами мы мониторили ход работ. В кратчайшие сроки, всего за полгода, "Юность" полностью преобразили. Я поздравляю всех с этим важным событием, желаю всему тренерскому составу и спортсменам как можно больше ярких побед. Пусть обновленные стены родной "Юности" приносят удачу", - отметил Волошин, его слова приводит пресс-служба. К капитальному ремонту приступили в марте 2023 года. Во время работ обновили двухэтажный тренировочный корпус площадью более 1,2 тысячи квадратных метров - укрепили фундамент, стены и кровлю, заменили всю систему коммуникаций, выполнили облицовку фасада, обустроили новую входную группу, расширили раздевалки и тренерскую комнату. "Я здесь была летом. Мы видели, какой объем работ надо выполнить и какие сроки. Хочется сказать огромное спасибо строителям. Не просто сделано быстро, а сделано качественно. Я думаю, огромное удовольствие получат все - те, кто здесь будет работать, и те, кто будет тренироваться", - цитирует пресс-служба Роднину. После ремонта на первом этаже открыли обновленный спортивно-игровой зал, медицинский кабинет, санитарно-бытовые помещения и раздевалки, инвентарную. На втором этаже старый тренажерный зал переоборудовали в помещение для общей физической подготовки. Также открыли хореографический зал и офисное помещение для административного персонала. "Я здесь облазил, на этой "Юности", каждый уголок. Это родное для меня место. И оно расцвело совсем другими красками. Я хочу сказать, что это "движуха" химкинская и областная спортивная мне очень нравится. Поэтому, конечно, наша задача сейчас не снижать оборотов", - отметил Губерниев, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, по инициативе тренеров и спортсменов установили новое покрытие на открытом теннисном корте площадью более 600 квадратных метров и благоустроили прилегающую к спорткомплексу территорию - подключили освещение и высадили дополнительные растения. "Я преподаю восемь лет. Здесь очень много чего изменилось. Стало светло, комфортно и удобно. Сейчас у меня в группе 35 детей. Они очень рады, что все открывается, и мы будем опять в своем родном зале заниматься", – поделилась тренер-преподаватель МАУ СШ "Химки" Светлана Самсулина, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что спортивный комплекс "Юность" начал работу почти 40 лет назад. Это одно из старейших спортивных сооружений Сходни. Здесь открыты секции по футболу, мини-футболу, теннису, каратэ, художественной гимнастике, спортивному ориентированию и общей физической подготовке. Кроме того, на базе "Юности" проходят занятия для участников клуба "Активное долголетие" и пары по физической культуре студентов Российской Международной Академии туризма. На время проведения капитального ремонта все занятия были переведены в СК "Родина", ФОК "Юбилейный", ФОК "Новатор", "Новые Химки" и олимпийский центр "Планерная".
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химки, московская область (подмосковье), спорт
Химки, Московская область (Подмосковье), Спорт

Спорткомплекс "Юность" открыли в Химках после капремонта

© пресс-служба администрации ХимокВ Химках открыли спорткомплекс "Юность" после капремонта
В Химках открыли спорткомплекс Юность после капремонта
© пресс-служба администрации Химок
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В химкинском спорткомплексе "Юность" завершили масштабный капитальный ремонт, спортучреждение преобразили за полгода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абареновым и депутатом Госдумы Ириной Родниной приняли участие в открытии спортивного учреждения. К поздравлениям спортсменов присоединился российский телеведущий, спортивный комментатор, житель химкинского микрорайона Сходня Дмитрий Губерниев.
"Друзья! Поздравляю всех с открытием обновленного спорткомплекса "Юность" - знакового объекта для жителей Сходни. С самого начала капремонта вместе с тренерами, спортсменами, депутатами мы мониторили ход работ. В кратчайшие сроки, всего за полгода, "Юность" полностью преобразили. Я поздравляю всех с этим важным событием, желаю всему тренерскому составу и спортсменам как можно больше ярких побед. Пусть обновленные стены родной "Юности" приносят удачу", - отметил Волошин, его слова приводит пресс-служба.
К капитальному ремонту приступили в марте 2023 года. Во время работ обновили двухэтажный тренировочный корпус площадью более 1,2 тысячи квадратных метров - укрепили фундамент, стены и кровлю, заменили всю систему коммуникаций, выполнили облицовку фасада, обустроили новую входную группу, расширили раздевалки и тренерскую комнату.
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"Я здесь была летом. Мы видели, какой объем работ надо выполнить и какие сроки. Хочется сказать огромное спасибо строителям. Не просто сделано быстро, а сделано качественно. Я думаю, огромное удовольствие получат все - те, кто здесь будет работать, и те, кто будет тренироваться", - цитирует пресс-служба Роднину.
После ремонта на первом этаже открыли обновленный спортивно-игровой зал, медицинский кабинет, санитарно-бытовые помещения и раздевалки, инвентарную. На втором этаже старый тренажерный зал переоборудовали в помещение для общей физической подготовки. Также открыли хореографический зал и офисное помещение для административного персонала.
«
"Я здесь облазил, на этой "Юности", каждый уголок. Это родное для меня место. И оно расцвело совсем другими красками. Я хочу сказать, что это "движуха" химкинская и областная спортивная мне очень нравится. Поэтому, конечно, наша задача сейчас не снижать оборотов", - отметил Губерниев, его слова приводит пресс-служба.
Кроме того, по инициативе тренеров и спортсменов установили новое покрытие на открытом теннисном корте площадью более 600 квадратных метров и благоустроили прилегающую к спорткомплексу территорию - подключили освещение и высадили дополнительные растения.
«
"Я преподаю восемь лет. Здесь очень много чего изменилось. Стало светло, комфортно и удобно. Сейчас у меня в группе 35 детей. Они очень рады, что все открывается, и мы будем опять в своем родном зале заниматься", – поделилась тренер-преподаватель МАУ СШ "Химки" Светлана Самсулина, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что спортивный комплекс "Юность" начал работу почти 40 лет назад. Это одно из старейших спортивных сооружений Сходни. Здесь открыты секции по футболу, мини-футболу, теннису, каратэ, художественной гимнастике, спортивному ориентированию и общей физической подготовке. Кроме того, на базе "Юности" проходят занятия для участников клуба "Активное долголетие" и пары по физической культуре студентов Российской Международной Академии туризма. На время проведения капитального ремонта все занятия были переведены в СК "Родина", ФОК "Юбилейный", ФОК "Новатор", "Новые Химки" и олимпийский центр "Планерная".
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