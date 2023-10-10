https://ria.ru/20231010/sportkompleks-1901712520.html

Спорткомплекс "Юность" открыли в Химках после капремонта

Спорткомплекс "Юность" открыли в Химках после капремонта - РИА Новости, 10.10.2023

Спорткомплекс "Юность" открыли в Химках после капремонта

В химкинском спорткомплексе "Юность" завершили масштабный капитальный ремонт, спортучреждение преобразили за полгода, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:05

2023-10-10T12:05

2023-10-10T12:05

химки

московская область (подмосковье)

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901711415_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_412b77bab57721e0bcb13ae4eb57ca48.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В химкинском спорткомплексе "Юность" завершили масштабный капитальный ремонт, спортучреждение преобразили за полгода, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абареновым и депутатом Госдумы Ириной Родниной приняли участие в открытии спортивного учреждения. К поздравлениям спортсменов присоединился российский телеведущий, спортивный комментатор, житель химкинского микрорайона Сходня Дмитрий Губерниев. "Друзья! Поздравляю всех с открытием обновленного спорткомплекса "Юность" - знакового объекта для жителей Сходни. С самого начала капремонта вместе с тренерами, спортсменами, депутатами мы мониторили ход работ. В кратчайшие сроки, всего за полгода, "Юность" полностью преобразили. Я поздравляю всех с этим важным событием, желаю всему тренерскому составу и спортсменам как можно больше ярких побед. Пусть обновленные стены родной "Юности" приносят удачу", - отметил Волошин, его слова приводит пресс-служба. К капитальному ремонту приступили в марте 2023 года. Во время работ обновили двухэтажный тренировочный корпус площадью более 1,2 тысячи квадратных метров - укрепили фундамент, стены и кровлю, заменили всю систему коммуникаций, выполнили облицовку фасада, обустроили новую входную группу, расширили раздевалки и тренерскую комнату. "Я здесь была летом. Мы видели, какой объем работ надо выполнить и какие сроки. Хочется сказать огромное спасибо строителям. Не просто сделано быстро, а сделано качественно. Я думаю, огромное удовольствие получат все - те, кто здесь будет работать, и те, кто будет тренироваться", - цитирует пресс-служба Роднину. После ремонта на первом этаже открыли обновленный спортивно-игровой зал, медицинский кабинет, санитарно-бытовые помещения и раздевалки, инвентарную. На втором этаже старый тренажерный зал переоборудовали в помещение для общей физической подготовки. Также открыли хореографический зал и офисное помещение для административного персонала. "Я здесь облазил, на этой "Юности", каждый уголок. Это родное для меня место. И оно расцвело совсем другими красками. Я хочу сказать, что это "движуха" химкинская и областная спортивная мне очень нравится. Поэтому, конечно, наша задача сейчас не снижать оборотов", - отметил Губерниев, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, по инициативе тренеров и спортсменов установили новое покрытие на открытом теннисном корте площадью более 600 квадратных метров и благоустроили прилегающую к спорткомплексу территорию - подключили освещение и высадили дополнительные растения. "Я преподаю восемь лет. Здесь очень много чего изменилось. Стало светло, комфортно и удобно. Сейчас у меня в группе 35 детей. Они очень рады, что все открывается, и мы будем опять в своем родном зале заниматься", – поделилась тренер-преподаватель МАУ СШ "Химки" Светлана Самсулина, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что спортивный комплекс "Юность" начал работу почти 40 лет назад. Это одно из старейших спортивных сооружений Сходни. Здесь открыты секции по футболу, мини-футболу, теннису, каратэ, художественной гимнастике, спортивному ориентированию и общей физической подготовке. Кроме того, на базе "Юности" проходят занятия для участников клуба "Активное долголетие" и пары по физической культуре студентов Российской Международной Академии туризма. На время проведения капитального ремонта все занятия были переведены в СК "Родина", ФОК "Юбилейный", ФОК "Новатор", "Новые Химки" и олимпийский центр "Планерная".

https://ria.ru/20230927/podmoskove-1898940661.html

https://ria.ru/20230921/yubiley-1897771945.html

химки

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, московская область (подмосковье), спорт