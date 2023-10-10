https://ria.ru/20231010/spetsoperatsiya-1901748126.html
Российская ПВО за сутки сбила 19 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 19 украинских дронов - РИА Новости, 10.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила 19 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 19 украинских беспилотников в Запорожской и Херсонской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:20
2023-10-10T13:20
2023-10-10T13:20
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 19 украинских беспилотников в Запорожской и Херсонской области, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Романовское, Червоногорка Запорожской области, Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 487 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7668 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12448 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13985 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231009/dron-1901617724.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, херсонская область , россия, запорожская область
В мире, Херсонская область , Россия, Запорожская область
Российская ПВО за сутки сбила 19 украинских дронов
Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили 19 украинских беспилотников
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 19 украинских беспилотников в Запорожской и Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Романовское, Червоногорка Запорожской области
, Казачьи Лагери, Новая Каховка
и Корсунка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 487 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7668 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12448 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13985 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью