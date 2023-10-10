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Зампостпреда рассказала о давлении США против России на выборах в СПЧ ООН - РИА Новости, 10.10.2023
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19:22 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/spch-1901860258.html
Зампостпреда рассказала о давлении США против России на выборах в СПЧ ООН
Зампостпреда рассказала о давлении США против России на выборах в СПЧ ООН - РИА Новости, 10.10.2023
Зампостпреда рассказала о давлении США против России на выборах в СПЧ ООН
США оказывали беспрецедентное давление на страны, чтобы те голосовали в Генассамблее не за Россию, а за Албанию на выборах в Совет ООН по правам человека,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:22
2023-10-10T19:22
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ООН, 10 окт - РИА Новости. США оказывали беспрецедентное давление на страны, чтобы те голосовали в Генассамблее не за Россию, а за Албанию на выборах в Совет ООН по правам человека, заявила журналистам зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая. Ранее РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83. "США агитировали за Албанию. Такая кампания непосредственно против нас - это беспрецедентная история. Еще никогда не агитировал в Совете Безопасности (голосовать за страну на выборах в СПЧ - ред.)", - сказала Заболоцкая. "Они здесь ходили по делегациям, рассылали сообщения, встречались лично. За Албанию кампанию вели США", - указала дипломат. Она назвала давлением действия США. "Коллеги нам просто показывали сообщения в телефонах", - добавила она.
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в мире, россия, сша, албания, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, США, Албания, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Зампостпреда рассказала о давлении США против России на выборах в СПЧ ООН

Зампостпреда: США агитировали голосовать против России на выборах в СПЧ ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 окт - РИА Новости. США оказывали беспрецедентное давление на страны, чтобы те голосовали в Генассамблее не за Россию, а за Албанию на выборах в Совет ООН по правам человека, заявила журналистам зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.
Ранее РФ не удалось избраться в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы. За два места от группы восточно-европейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. Албания набрала 123 голоса, Болгария - 160, Россия - 83.
"США агитировали за Албанию. Такая кампания непосредственно против нас - это беспрецедентная история. Еще никогда не агитировал в Совете Безопасности (голосовать за страну на выборах в СПЧ - ред.)", - сказала Заболоцкая.
"Они здесь ходили по делегациям, рассылали сообщения, встречались лично. За Албанию кампанию вели США", - указала дипломат.
Она назвала давлением действия США. "Коллеги нам просто показывали сообщения в телефонах", - добавила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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6 сентября, 14:01
 
В миреРоссияСШААлбанияГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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