Имитация реальности: как соревнуются московские спасатели

Транспортировать туриста из оврага, поднять упавшего с обрыва велосипедиста, снять зависшего на дереве парашютиста, найти заблудившегося грибника и эвакуировать пострадавшего со льдины – это лишь малая часть испытаний, которые пожарные и спасатели прошли в рамках открытого чемпионата Москвы по многоборью спасателей МЧС России.
Транспортировать туриста из оврага, поднять упавшего с обрыва велосипедиста, снять зависшего на дереве парашютиста, найти заблудившегося грибника и эвакуировать пострадавшего со льдины – это лишь малая часть испытаний, которые пожарные и спасатели прошли в рамках открытого чемпионата Москвы по многоборью спасателей МЧС России.
В соревнованиях в Бутовском лесопарке приняли участие 11 сборных команд пожарных и спасателей от пяти организаций: "СпасРезерва", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также учреждений, подведомственных Департаменту по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы: Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Каждая команда состояла из шести человек.
В соревнованиях в Бутовском лесопарке приняли участие 11 сборных команд пожарных и спасателей от пяти организаций: "СпасРезерва", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также учреждений, подведомственных Департаменту по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы: Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Каждая команда состояла из шести человек.
Участники показали свои умения в проведении поисково-спасательных работ в природных условиях не только с помощью имеющегося аварийно-спасательного оборудования, но и многолетнего опыта, а также смекалки. На дистанции в лесопарке все этапы были максимально приближены к реальным условиям работы специалистов при различных происшествиях.
Участники показали свои умения в проведении поисково-спасательных работ в природных условиях не только с помощью имеющегося аварийно-спасательного оборудования, но и многолетнего опыта, а также смекалки. На дистанции в лесопарке все этапы были максимально приближены к реальным условиям работы специалистов при различных происшествиях.
Для соревнований смоделировали несколько ситуаций. В одной из них по легенде спасатели при патрулировании парка обнаружили упавшего с обрыва велосипедиста. Команды оказывали пострадавшему первую помощь, после чего, используя спасательную косынку, пожарный ремень и носилки, поднимали пострадавшего.
Для соревнований смоделировали несколько ситуаций. В одной из них по легенде спасатели при патрулировании парка обнаружили упавшего с обрыва велосипедиста. Команды оказывали пострадавшему первую помощь, после чего, используя спасательную косынку, пожарный ремень и носилки, поднимали пострадавшего.
Другой задачей для соревнующихся стало снятие зависшего на дереве парашютиста, который выпрыгнул из потерпевшего крушения самолета. Он запутался в кроне на высоте 10 метров над землей, но при этом потерял сознание и не может самостоятельно двигаться. Для его спасения специалисты организовали подъемные перила, освободили пострадавшего и спустили на землю, где уже оказали первую помощь.
Другой задачей для соревнующихся стало снятие зависшего на дереве парашютиста, который выпрыгнул из потерпевшего крушения самолета. Он запутался в кроне на высоте 10 метров над землей, но при этом потерял сознание и не может самостоятельно двигаться. Для его спасения специалисты организовали подъемные перила, освободили пострадавшего и спустили на землю, где уже оказали первую помощь.
На следующем этапе при патрулировании парка спасатели обнаружили отдыхающего, потерявшего сознание в овраге. Так как транспортировать пострадавшего через овраг невозможно из-за травмы обеих рук, было принято решение использовать для этого навесную переправу.
На следующем этапе при патрулировании парка спасатели обнаружили отдыхающего, потерявшего сознание в овраге. Так как транспортировать пострадавшего через овраг невозможно из-за травмы обеих рук, было принято решение использовать для этого навесную переправу.
По итогам соревнований на вершину пьедестала взошла команда Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, серебро досталось работникам Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, бронзу взяли представители Московского авиационного центра.
По итогам соревнований на вершину пьедестала взошла команда Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, серебро досталось работникам Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, бронзу взяли представители Московского авиационного центра.