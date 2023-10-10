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Имитация реальности: как соревнуются московские спасатели - РИА Новости, 10.10.2023
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09:00 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/spasateli-1900909105.html
Имитация реальности: как соревнуются московские спасатели
Имитация реальности: как соревнуются московские спасатели - РИА Новости, 10.10.2023
Имитация реальности: как соревнуются московские спасатели
Спасение людей требует не только скорости, навыков и крепких нервов, но и постоянных тренировок. Поэтому спасатели участвуют в соревнованиях, где имитируются... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:00
2023-10-10T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
фото
городское хозяйство москвы
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московский авиационный центр
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Спасение людей требует не только скорости, навыков и крепких нервов, но и постоянных тренировок. Поэтому спасатели участвуют в соревнованиях, где имитируются реальные ситуации, с которыми им приходится сталкиваться в работе. Как проходят соревнования столичных спасателей, смотрите в галерее РИА Новости.
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фото, городское хозяйство москвы, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский авиационный центр, фото, пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Фото, Городское хозяйство Москвы, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московский авиационный центр, Пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Имитация реальности: как соревнуются московские спасатели

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Спасение людей требует не только скорости, навыков и крепких нервов, но и постоянных тренировок. Поэтому спасатели участвуют в соревнованиях, где имитируются реальные ситуации, с которыми им приходится сталкиваться в работе. Как проходят соревнования столичных спасателей, смотрите в галерее РИА Новости.
© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Транспортировать туриста из оврага, поднять упавшего с обрыва велосипедиста, снять зависшего на дереве парашютиста, найти заблудившегося грибника и эвакуировать пострадавшего со льдины – это лишь малая часть испытаний, которые пожарные и спасатели прошли в рамках открытого чемпионата Москвы по многоборью спасателей МЧС России.

Открытый чемпионат Москвы по многоборью среди спасателей

Транспортировать туриста из оврага, поднять упавшего с обрыва велосипедиста, снять зависшего на дереве парашютиста, найти заблудившегося грибника и эвакуировать пострадавшего со льдины – это лишь малая часть испытаний, которые пожарные и спасатели прошли в рамках открытого чемпионата Москвы по многоборью спасателей МЧС России.

© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
1 из 7
© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

В соревнованиях в Бутовском лесопарке приняли участие 11 сборных команд пожарных и спасателей от пяти организаций: "СпасРезерва", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также учреждений, подведомственных Департаменту по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы: Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Каждая команда состояла из шести человек.

Открытый чемпионат Москвы по многоборью среди спасателей

В соревнованиях в Бутовском лесопарке приняли участие 11 сборных команд пожарных и спасателей от пяти организаций: "СпасРезерва", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также учреждений, подведомственных Департаменту по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы: Пожарно-спасательного центра, Московского авиационного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Каждая команда состояла из шести человек.

© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
2 из 7
© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Участники показали свои умения в проведении поисково-спасательных работ в природных условиях не только с помощью имеющегося аварийно-спасательного оборудования, но и многолетнего опыта, а также смекалки. На дистанции в лесопарке все этапы были максимально приближены к реальным условиям работы специалистов при различных происшествиях.

Открытый чемпионат Москвы по многоборью среди спасателей

Участники показали свои умения в проведении поисково-спасательных работ в природных условиях не только с помощью имеющегося аварийно-спасательного оборудования, но и многолетнего опыта, а также смекалки. На дистанции в лесопарке все этапы были максимально приближены к реальным условиям работы специалистов при различных происшествиях.

© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
3 из 7
© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Для соревнований смоделировали несколько ситуаций. В одной из них по легенде спасатели при патрулировании парка обнаружили упавшего с обрыва велосипедиста. Команды оказывали пострадавшему первую помощь, после чего, используя спасательную косынку, пожарный ремень и носилки, поднимали пострадавшего.

Открытый чемпионат Москвы по многоборью среди спасателей

Для соревнований смоделировали несколько ситуаций. В одной из них по легенде спасатели при патрулировании парка обнаружили упавшего с обрыва велосипедиста. Команды оказывали пострадавшему первую помощь, после чего, используя спасательную косынку, пожарный ремень и носилки, поднимали пострадавшего.

© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
4 из 7
© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Другой задачей для соревнующихся стало снятие зависшего на дереве парашютиста, который выпрыгнул из потерпевшего крушения самолета. Он запутался в кроне на высоте 10 метров над землей, но при этом потерял сознание и не может самостоятельно двигаться. Для его спасения специалисты организовали подъемные перила, освободили пострадавшего и спустили на землю, где уже оказали первую помощь.

Открытый чемпионат Москвы по многоборью среди спасателей

Другой задачей для соревнующихся стало снятие зависшего на дереве парашютиста, который выпрыгнул из потерпевшего крушения самолета. Он запутался в кроне на высоте 10 метров над землей, но при этом потерял сознание и не может самостоятельно двигаться. Для его спасения специалисты организовали подъемные перила, освободили пострадавшего и спустили на землю, где уже оказали первую помощь.

© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
5 из 7
© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

На следующем этапе при патрулировании парка спасатели обнаружили отдыхающего, потерявшего сознание в овраге. Так как транспортировать пострадавшего через овраг невозможно из-за травмы обеих рук, было принято решение использовать для этого навесную переправу.

Открытый чемпионат Москвы по многоборью среди спасателей

На следующем этапе при патрулировании парка спасатели обнаружили отдыхающего, потерявшего сознание в овраге. Так как транспортировать пострадавшего через овраг невозможно из-за травмы обеих рук, было принято решение использовать для этого навесную переправу.

© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
6 из 7
© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

По итогам соревнований на вершину пьедестала взошла команда Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, серебро досталось работникам Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, бронзу взяли представители Московского авиационного центра.

Открытый чемпионат Москвы по многоборью среди спасателей

По итогам соревнований на вершину пьедестала взошла команда Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, серебро досталось работникам Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, бронзу взяли представители Московского авиационного центра.

© Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
7 из 7
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоГородское хозяйство МосквыРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московский авиационный центрПожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
 
 
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