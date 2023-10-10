https://ria.ru/20231010/spasateli-1900909105.html

Имитация реальности: как соревнуются московские спасатели

Имитация реальности: как соревнуются московские спасатели - РИА Новости, 10.10.2023

Имитация реальности: как соревнуются московские спасатели

Спасение людей требует не только скорости, навыков и крепких нервов, но и постоянных тренировок. Поэтому спасатели участвуют в соревнованиях, где имитируются... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:00

2023-10-10T09:00

2023-10-10T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

фото

городское хозяйство москвы

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московский авиационный центр

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Спасение людей требует не только скорости, навыков и крепких нервов, но и постоянных тренировок. Поэтому спасатели участвуют в соревнованиях, где имитируются реальные ситуации, с которыми им приходится сталкиваться в работе. Как проходят соревнования столичных спасателей, смотрите в галерее РИА Новости.

россия

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фото, городское хозяйство москвы, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский авиационный центр, фото, пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности