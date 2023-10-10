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Соцсеть X удалила ряд новых аккаунтов, связанных с ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
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05:36 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/sotsset-1901648614.html
Соцсеть X удалила ряд новых аккаунтов, связанных с ХАМАС
Соцсеть X удалила ряд новых аккаунтов, связанных с ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
Соцсеть X удалила ряд новых аккаунтов, связанных с ХАМАС
Соцсеть X удалила ряд новых учетных записей, связанных с палестинским движением ХАМАС, на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T05:36
2023-10-10T05:36
в мире
хамас
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Соцсеть X удалила ряд новых учетных записей, связанных с палестинским движением ХАМАС, на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта. "В рамках нашей стратегии в отношении... разжигающих ненависть субъектов мы... приняли меры по удалению недавно созданных аккаунтов, связанных с ХАМАС", - говорится в сообщении службы безопасности соцсети. Другие несколько сотен учетных записей были удалены из-за попыток манипулировать трендами. Отмечается, что X пытается предотвратить распространение "материалов террористического характера". По информации соцсети, уже были приняты меры в отношении десятков тысяч сообщений, в которых содержались агрессивные высказывания и шокирующие изображения. "Мы продолжаем активно отслеживать антисемитские высказывания", - добавила служба.
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в мире, хамас
В мире, Хамас
Соцсеть X удалила ряд новых аккаунтов, связанных с ХАМАС

Соцсеть X удалила ряд недавно созданных и связанных с ХАМАС учетных записей

© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Соцсеть X удалила ряд новых учетных записей, связанных с палестинским движением ХАМАС, на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта.
«
"В рамках нашей стратегии в отношении... разжигающих ненависть субъектов мы... приняли меры по удалению недавно созданных аккаунтов, связанных с ХАМАС", - говорится в сообщении службы безопасности соцсети. Другие несколько сотен учетных записей были удалены из-за попыток манипулировать трендами.
Отмечается, что X пытается предотвратить распространение "материалов террористического характера". По информации соцсети, уже были приняты меры в отношении десятков тысяч сообщений, в которых содержались агрессивные высказывания и шокирующие изображения.
"Мы продолжаем активно отслеживать антисемитские высказывания", - добавила служба.
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