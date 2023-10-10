https://ria.ru/20231010/sotsset-1901648614.html

Соцсеть X удалила ряд новых аккаунтов, связанных с ХАМАС

Соцсеть X удалила ряд новых аккаунтов, связанных с ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023

Соцсеть X удалила ряд новых аккаунтов, связанных с ХАМАС

Соцсеть X удалила ряд новых учетных записей, связанных с палестинским движением ХАМАС, на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T05:36

2023-10-10T05:36

2023-10-10T05:36

в мире

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887568659_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_23cfb21db32738feec88af5f7e660b16.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Соцсеть X удалила ряд новых учетных записей, связанных с палестинским движением ХАМАС, на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта. "В рамках нашей стратегии в отношении... разжигающих ненависть субъектов мы... приняли меры по удалению недавно созданных аккаунтов, связанных с ХАМАС", - говорится в сообщении службы безопасности соцсети. Другие несколько сотен учетных записей были удалены из-за попыток манипулировать трендами. Отмечается, что X пытается предотвратить распространение "материалов террористического характера". По информации соцсети, уже были приняты меры в отношении десятков тысяч сообщений, в которых содержались агрессивные высказывания и шокирующие изображения. "Мы продолжаем активно отслеживать антисемитские высказывания", - добавила служба.

https://ria.ru/20231005/mask-1900657815.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас