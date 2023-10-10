https://ria.ru/20231010/smerch-1901643787.html

Вильфанд спрогнозировал формирование на Черном море смерчей

Вильфанд спрогнозировал формирование на Черном море смерчей - РИА Новости, 10.10.2023

Вильфанд спрогнозировал формирование на Черном море смерчей

Вода в Черном море у российского побережья теплее воздуха на 2-5 градусов, это создает условия для формирования смерчей, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T03:04

2023-10-10T03:04

2023-10-10T03:04

черное море

роман вильфанд

гидрометцентр

россия

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вода в Черном море у российского побережья теплее воздуха на 2-5 градусов, это создает условия для формирования смерчей, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Холодный воздух проникает далеко на юг европейской России, и в этой связи существенные изменения погоды в Краснодарском крае, в том числе на Черноморском побережье. Хотя температура воды замечательная - 22 градуса в Геленджике, Туапсе, Сочи, но воздушные массы, которые придут с севера, обусловят максимальные температуры 13-15 градусов в континентальных районах Краснодарского края и 17-20 в районе Сочи. То есть, температура воды будет выше, чем температура воздуха", - сказал Вильфанд. Синоптик предупредил, что при такой погоде создаются условия для "формирования смерчей" - в акватории Черного моря, без выхода на сушу.

https://ria.ru/20231010/energosnabzhenie-1901642803.html

черное море

россия

краснодарский край

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черное море, роман вильфанд, гидрометцентр, россия, краснодарский край, общество