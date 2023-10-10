https://ria.ru/20231010/sklad-1901743994.html
В Херсонской области уничтожили склад украинского вооружения
В Херсонской области уничтожили склад украинского вооружения - РИА Новости, 10.10.2023
В Херсонской области уничтожили склад украинского вооружения
Российские военные в Херсонской области уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", сообщило министерство... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:11
2023-10-10T13:11
2023-10-10T13:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", - говорится в сводке военного ведомства.В районах населенных пунктов Серебрянка (ДНР) и Одаровка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины, отмечает МО РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Херсонской области уничтожили склад украинского вооружения
Минобороны: в Херсонской области уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ