https://ria.ru/20231010/sklad-1901743994.html

В Херсонской области уничтожили склад украинского вооружения

В Херсонской области уничтожили склад украинского вооружения - РИА Новости, 10.10.2023

В Херсонской области уничтожили склад украинского вооружения

Российские военные в Херсонской области уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", сообщило министерство... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:11

2023-10-10T13:11

2023-10-10T13:40

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", - говорится в сводке военного ведомства.В районах населенных пунктов Серебрянка (ДНР) и Одаровка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20231010/podderzhka-1901746373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность