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Российские военные уничтожили в пригороде Купянска склад с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 10.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 10.10.2023 (обновлено: 13:46 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/sklad-1901649467.html
Российские военные уничтожили в пригороде Купянска склад с боеприпасами ВСУ
Российские военные уничтожили в пригороде Купянска склад с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 10.10.2023
Российские военные уничтожили в пригороде Купянска склад с боеприпасами ВСУ
Бойцы отряда "Барс-9" Западного военного округа уничтожили крупный склад с боеприпасами под Купянском в Харьковской области, сообщил командир отряда с позывным... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T06:05
2023-10-10T13:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 окт - РИА Новости. Бойцы отряда "Барс-9" Западного военного округа уничтожили крупный склад с боеприпасами под Купянском в Харьковской области, сообщил командир отряда с позывным "Медведь". "Боевая работа велась по направлению ангаров, где было замечено скопление живой силы до 15 человек, а также подвоз боеприпасов и продовольствия для наблюдательных пунктов (находящихся на переднем крае)", - рассказал "Медведь" РИА Новости. По его словам, цель была уничтожена одним пристрелочным и тремя снарядами при помощи гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра. По данным разведки, помимо самого склада был уничтожен и личный состав противника, находившийся на складе. "Работаем малым количеством боеприпасов, чтобы противник не выявил наши орудия", - подчеркнул "Медведь". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила пять атак ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих и 5 единиц техники.
https://ria.ru/20231010/most-1901647295.html
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Кадры уничтожения крупного склада ВСУ под Купянском бойцами отряда "Барс-9"
"Все печально у противника сейчас": корреспондент РИА Новости стал свидетелем уничтожения крупного склада ВСУ под Купянском бойцами отряда "Барс-9"
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили в пригороде Купянска склад с боеприпасами ВСУ

Бойцы ЗВО уничтожили в пригороде Купянска крупный склад с боеприпасами ВСУ

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 окт - РИА Новости. Бойцы отряда "Барс-9" Западного военного округа уничтожили крупный склад с боеприпасами под Купянском в Харьковской области, сообщил командир отряда с позывным "Медведь".
«
"Боевая работа велась по направлению ангаров, где было замечено скопление живой силы до 15 человек, а также подвоз боеприпасов и продовольствия для наблюдательных пунктов (находящихся на переднем крае)", - рассказал "Медведь" РИА Новости.
По его словам, цель была уничтожена одним пристрелочным и тремя снарядами при помощи гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра. По данным разведки, помимо самого склада был уничтожен и личный состав противника, находившийся на складе.
"Работаем малым количеством боеприпасов, чтобы противник не выявил наши орудия", - подчеркнул "Медведь".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила пять атак ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих и 5 единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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