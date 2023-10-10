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Обвиняемый в покушении на Прилепина не против сидеть в СИЗО, сообщил суд - РИА Новости, 10.10.2023
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02:20 10.10.2023 (обновлено: 05:41 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/sizo-1901641843.html
Обвиняемый в покушении на Прилепина не против сидеть в СИЗО, сообщил суд
Обвиняемый в покушении на Прилепина не против сидеть в СИЗО, сообщил суд - РИА Новости, 10.10.2023
Обвиняемый в покушении на Прилепина не против сидеть в СИЗО, сообщил суд
Обвиняемый в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина гражданин России и Украины Александр Пермяков не против сидеть в СИЗО, он и его защита даже не просили РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T02:20
2023-10-10T05:41
нижегородская область
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
происшествия
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина гражданин России и Украины Александр Пермяков не против сидеть в СИЗО, он и его защита даже не просили суд отказать следствию в продлении ареста, следует из опубликованного текста постановления Басманного суда Москвы. Басманный суд столицы на прошлой неделе продлил Пермякову срок ареста до 6 января 2024 года. Заседание проходило в закрытом режиме. "Обвиняемый Пермяков А.А. и его защитник – адвокат Лисица Л.М. не возражали против удовлетворения ходатайства следователя (о продлении меры пресечения - прим.)", - указано в тексте решения судьи Наталии Дударь.Как пояснили РИА Новости опрошенные в качестве экспертов адвокаты, такая позиция – не слишком типичная для обвиняемых. Почти всегда, даже если они полностью признают вину, фигуранты настаивают на более мягкой мере пресечения, нежели содержание под стражей. В тексте постановления также говорится, что Пермяков, находясь на свободе, может "вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступлений с целью создания ложных доказательств своей невиновности или уничтожения имеющихся доказательств, сбор и закрепление которых до настоящего времени не завершены". Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник — военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин — погиб. Полицейские по горячим следам задержали Пермякова, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ, 8 мая его арестовали в Нижегородской области на два месяца. В конце июня следователь в суде заявлял, что заказчик покушения и "в полном объеме" орудие преступления по этому делу пока не установлены.
https://ria.ru/20230814/prilepin-1889890862.html
https://ria.ru/20230725/obvinenie-1886086041.html
нижегородская область
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нижегородская область, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, происшествия, россия
Нижегородская область, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Происшествия, Россия
Обвиняемый в покушении на Прилепина не против сидеть в СИЗО, сообщил суд

В суде сообщили, что обвиняемый в покушении на Прилепина не против сидеть в СИЗО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина гражданин России и Украины Александр Пермяков не против сидеть в СИЗО, он и его защита даже не просили суд отказать следствию в продлении ареста, следует из опубликованного текста постановления Басманного суда Москвы.
Басманный суд столицы на прошлой неделе продлил Пермякову срок ареста до 6 января 2024 года. Заседание проходило в закрытом режиме.
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"Обвиняемый Пермяков А.А. и его защитник – адвокат Лисица Л.М. не возражали против удовлетворения ходатайства следователя (о продлении меры пресечения - прим.)", - указано в тексте решения судьи Наталии Дударь.
Как пояснили РИА Новости опрошенные в качестве экспертов адвокаты, такая позиция – не слишком типичная для обвиняемых. Почти всегда, даже если они полностью признают вину, фигуранты настаивают на более мягкой мере пресечения, нежели содержание под стражей.
В тексте постановления также говорится, что Пермяков, находясь на свободе, может "вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступлений с целью создания ложных доказательств своей невиновности или уничтожения имеющихся доказательств, сбор и закрепление которых до настоящего времени не завершены".
Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник — военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин — погиб. Полицейские по горячим следам задержали Пермякова, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ, 8 мая его арестовали в Нижегородской области на два месяца.
В конце июня следователь в суде заявлял, что заказчик покушения и "в полном объеме" орудие преступления по этому делу пока не установлены.
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