https://ria.ru/20231010/sireny-1901878062.html
Сирены воздушной тревоги вновь звучат в Ашкелоне
Сирены воздушной тревоги вновь звучат в Ашкелоне - РИА Новости, 10.10.2023
Сирены воздушной тревоги вновь звучат в Ашкелоне
Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщает Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T21:27
2023-10-10T21:27
2023-10-10T21:27
в мире
израиль
ашкелон
палестина
сергей лавров
биньямин нетаньяху
хамас
оон
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщает Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале."Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - информирует армия.Позднее на канале появилось сообщение о том, что сирены также звучат в районах, прилегающих к сектору Газа. Во вторник сирены уже неоднократно звучали в Ашкелоне с полудня, последний раз сигнал тревоги прозвучал в 19.30 мск. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ашкелон, палестина, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ашкелон, Палестина, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сирены воздушной тревоги вновь звучат в Ашкелоне
ЦАХАЛ: сирены: воздушной тревоги вновь звучат в Ашкелоне на юге Израиля
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщает Армия обороны Израиля в своем Telegram
-канале.
"Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - информирует армия.
Позднее на канале появилось сообщение о том, что сирены также звучат в районах, прилегающих к сектору Газа.
Во вторник сирены уже неоднократно звучали в Ашкелоне с полудня, последний раз сигнал тревоги прозвучал в 19.30 мск.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США
. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.