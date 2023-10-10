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В израильском Ашдоде включились сирены - РИА Новости, 10.10.2023
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15:31 10.10.2023 (обновлено: 15:40 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/sireny-1901793069.html
В израильском Ашдоде включились сирены
В израильском Ашдоде включились сирены - РИА Новости, 10.10.2023
В израильском Ашдоде включились сирены
Сирены, предупреждающие об угрозе ракетных обстрелов, прозвучали в городе Ашдод в южном округе Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:31
2023-10-10T15:40
в мире
ашдод
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие об угрозе ракетных обстрелов, прозвучали в городе Ашдод в южном округе Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале."Сирены прозвучали в городе Ашдод", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.Город Ашдод расположен в 43 километрах от Тель-Авива, в нем проживает около 220 тысяч человек.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
ашдод
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в мире, ашдод, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ашдод, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В израильском Ашдоде включились сирены

В Ашдоде на юге Израиля включились сирены воздушной тревоги

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIИзраильские экстренные службы осматривают место ракетного обстрела в городе Ашдод
Израильские экстренные службы осматривают место ракетного обстрела в городе Ашдод - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
Израильские экстренные службы осматривают место ракетного обстрела в городе Ашдод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие об угрозе ракетных обстрелов, прозвучали в городе Ашдод в южном округе Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.
"Сирены прозвучали в городе Ашдод", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Город Ашдод расположен в 43 километрах от Тель-Авива, в нем проживает около 220 тысяч человек.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
08:00
 
В миреАшдодИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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