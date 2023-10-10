https://ria.ru/20231010/sireny-1901793069.html

В израильском Ашдоде включились сирены

В израильском Ашдоде включились сирены - РИА Новости, 10.10.2023

В израильском Ашдоде включились сирены

Сирены, предупреждающие об угрозе ракетных обстрелов, прозвучали в городе Ашдод в южном округе Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:31

2023-10-10T15:31

2023-10-10T15:40

в мире

ашдод

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901510458_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_d1dac7db56d9705a967eaf629024c097.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие об угрозе ракетных обстрелов, прозвучали в городе Ашдод в южном округе Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале."Сирены прозвучали в городе Ашдод", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.Город Ашдод расположен в 43 километрах от Тель-Авива, в нем проживает около 220 тысяч человек.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

ашдод

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ашдод, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)