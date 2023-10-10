https://ria.ru/20231010/sireny-1901793069.html
В израильском Ашдоде включились сирены
В израильском Ашдоде включились сирены - РИА Новости, 10.10.2023
В израильском Ашдоде включились сирены
Сирены, предупреждающие об угрозе ракетных обстрелов, прозвучали в городе Ашдод в южном округе Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:31
2023-10-10T15:31
2023-10-10T15:40
в мире
ашдод
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие об угрозе ракетных обстрелов, прозвучали в городе Ашдод в южном округе Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале."Сирены прозвучали в городе Ашдод", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.Город Ашдод расположен в 43 километрах от Тель-Авива, в нем проживает около 220 тысяч человек.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ашдод, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ашдод, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В израильском Ашдоде включились сирены
В Ашдоде на юге Израиля включились сирены воздушной тревоги