https://ria.ru/20231010/sirena-1901890621.html
Развожаев объяснил звуки сирены в Севастополе
Развожаев объяснил звуки сирены в Севастополе - РИА Новости, 10.10.2023
Развожаев объяснил звуки сирены в Севастополе
В Севастополе не объявлялась воздушная тревога, сирену включали военные для отработки мероприятий по повышению готовности, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T23:58
2023-10-10T23:58
2023-10-10T23:58
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. В Севастополе не объявлялась воздушная тревога, сирену включали военные для отработки мероприятий по повышению готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "В Севастополе не объявлена воздушная тревога. Сирену включали военные для отработки своих мероприятий по повышению готовности сил", - написал Развожаев.Развожаев напомнил, что в случае воздушной тревоги информацию можно получить из нескольких источников: через систему оповещения, по ТВ и радио, а также в его Telegram-канале. "Все службы ведут контроль обстановки, пока опасности нет. Доверяйте только официальным источникам информации", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230703/nastuplenie-1881980833.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев объяснил звуки сирены в Севастополе
Развожаев объяснил звуки сирены в Севастополе отработкой мероприятий военных