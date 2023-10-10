https://ria.ru/20231010/sirena-1901890621.html

Развожаев объяснил звуки сирены в Севастополе

Развожаев объяснил звуки сирены в Севастополе - РИА Новости, 10.10.2023

Развожаев объяснил звуки сирены в Севастополе

В Севастополе не объявлялась воздушная тревога, сирену включали военные для отработки мероприятий по повышению готовности, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T23:58

2023-10-10T23:58

2023-10-10T23:58

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. В Севастополе не объявлялась воздушная тревога, сирену включали военные для отработки мероприятий по повышению готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "В Севастополе не объявлена воздушная тревога. Сирену включали военные для отработки своих мероприятий по повышению готовности сил", - написал Развожаев.Развожаев напомнил, что в случае воздушной тревоги информацию можно получить из нескольких источников: через систему оповещения, по ТВ и радио, а также в его Telegram-канале. "Все службы ведут контроль обстановки, пока опасности нет. Доверяйте только официальным источникам информации", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230703/nastuplenie-1881980833.html

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, севастополь, михаил развожаев