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США уверены, что сил хватит на Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 10.10.2023
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22:39 10.10.2023 (обновлено: 22:40 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/sily-1901885038.html
США уверены, что сил хватит на Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион
США уверены, что сил хватит на Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 10.10.2023
США уверены, что сил хватит на Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион
США уверены, что им хватит сил на поддержку Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил советник американского президента по национальной... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T22:39
2023-10-10T22:40
в мире
израиль
украина
россия
дмитрий песков
джейк салливан
сергей лавров
хамас
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США уверены, что им хватит сил на поддержку Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы уверены, что Соединенные Штаты в состоянии поддерживать Украину, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и помогать Израилю, который является нашим близким союзником", - сообщил он журналистам на брифинге. Салливан добавил, что американские власти считают своей задачей обеспечить работу по каждому из указанных направлений одновременно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 900. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/vizit-1901884302.html
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в мире, израиль, украина, россия, дмитрий песков, джейк салливан, сергей лавров, хамас, нато, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Хамас, НАТО, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США уверены, что сил хватит на Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион

США уверены, что им хватит сил на Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗдание Белого в Вашингтоне
Здание Белого в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США уверены, что им хватит сил на поддержку Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Мы уверены, что Соединенные Штаты в состоянии поддерживать Украину, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и помогать Израилю, который является нашим близким союзником", - сообщил он журналистам на брифинге.
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Салливан добавил, что американские власти считают своей задачей обеспечить работу по каждому из указанных направлений одновременно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 900.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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Вчера, 22:08
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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США пока не планируют отправлять военных для помощи Израилю
Вчера, 22:02
 
В миреИзраильУкраинаРоссияДмитрий ПесковДжейк СалливанСергей ЛавровХамасНАТОООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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