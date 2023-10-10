Рейтинг@Mail.ru
"Все будет не так, как было": Шольц столкнулся с катастрофой - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 10.10.2023 (обновлено: 14:57 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/sholts-1901645146.html
"Все будет не так, как было": Шольц столкнулся с катастрофой
"Все будет не так, как было": Шольц столкнулся с катастрофой - РИА Новости, 10.10.2023
"Все будет не так, как было": Шольц столкнулся с катастрофой
Прошедшие в Баварии и Гессене выборы стали катастрофой для коалиционного правительства Олафа Шольца, единственный выход для него и его союзников — резкая... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T04:08
2023-10-10T14:57
в мире
бавария
олаф шольц
гессен
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895819495_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_ced4a947402aa48a1da4e8fa3fdc86b1.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Прошедшие в Баварии и Гессене выборы стали катастрофой для коалиционного правительства Олафа Шольца, единственный выход для него и его союзников — резкая перезагрузка политики, пишет Focus.Как отмечает издание, правящие в Берлине коалиционные партии — Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) — проиграли, при этом для них это было "не поражение, а катастрофа". "После этого воскресенья в Берлине все будет не так, как было прежде", — указывает Focus.Больше всего немцев раздражает разница между словами и реальными делами правительства, отмечает издание. "Олаф Шольц может считать, что он хороший глава правительства, но это не так. И чем громче он говорит, как он хорош, тем больше сомнений у населения. Это так: не народ не понял канцлера, а канцлер не понял народ", — говорится в статье.При этом если Шольц верит тому, что говорит о себе, то можно вынести "только один вердикт": он является "величайшим иллюзионистом", который когда-либо заседал в ведомстве федерального канцлера.Как пишет Focus, если нынешняя правительственная коалиция хочет продолжать свою деятельность, ей необходима перезагрузка: сначала "безжалостная" инвентаризация, затем "рестарт" без всяких табу.Однако доверие друг к другу у партнеров по "светофорной" коалиции "уже давно исчерпано". "Никто больше не доверяет другому, вот настоящая причина бесконечных споров. И их становится не меньше, а больше", — резюмирует издание.Выборы в двух федеральных землях завершились в воскресенье, в обоих случаях лидерство сохранили оппозиционные Христианско-демократический (предварительный результат 34,6% в Гессене) и Христианско-социальный союзы (предварительно, 37% в Баварии) — ХДС/ХСС. СДПГ Олафа Шольца, как отмечало издание Spiegel, потерпела поражение, крупнейшее в истории своего участия в выборах в этих регионах.
https://ria.ru/20231009/germaniya-1901526448.html
https://ria.ru/20231006/germaniya-1900962790.html
бавария
гессен
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895819495_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_bd333111d007af7ac5a827ee280a2e3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бавария, олаф шольц, гессен, германия
В мире, Бавария, Олаф Шольц, Гессен, Германия
"Все будет не так, как было": Шольц столкнулся с катастрофой

Focus: выборы в Гессене и Баварии стали катастрофой для Олафа Шольца

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Прошедшие в Баварии и Гессене выборы стали катастрофой для коалиционного правительства Олафа Шольца, единственный выход для него и его союзников — резкая перезагрузка политики, пишет Focus.
Как отмечает издание, правящие в Берлине коалиционные партии — Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) — проиграли, при этом для них это было "не поражение, а катастрофа". "После этого воскресенья в Берлине все будет не так, как было прежде", — указывает Focus.
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса во втором туре выборов в региональные парламенты - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
"Альтернатива" завоевывает Германию
Вчера, 15:49
Больше всего немцев раздражает разница между словами и реальными делами правительства, отмечает издание. "Олаф Шольц может считать, что он хороший глава правительства, но это не так. И чем громче он говорит, как он хорош, тем больше сомнений у населения. Это так: не народ не понял канцлера, а канцлер не понял народ", — говорится в статье.
При этом если Шольц верит тому, что говорит о себе, то можно вынести "только один вердикт": он является "величайшим иллюзионистом", который когда-либо заседал в ведомстве федерального канцлера.
Как пишет Focus, если нынешняя правительственная коалиция хочет продолжать свою деятельность, ей необходима перезагрузка: сначала "безжалостная" инвентаризация, затем "рестарт" без всяких табу.
Однако доверие друг к другу у партнеров по "светофорной" коалиции "уже давно исчерпано". "Никто больше не доверяет другому, вот настоящая причина бесконечных споров. И их становится не меньше, а больше", — резюмирует издание.
Выборы в двух федеральных землях завершились в воскресенье, в обоих случаях лидерство сохранили оппозиционные Христианско-демократический (предварительный результат 34,6% в Гессене) и Христианско-социальный союзы (предварительно, 37% в Баварии) — ХДС/ХСС. СДПГ Олафа Шольца, как отмечало издание Spiegel, потерпела поражение, крупнейшее в истории своего участия в выборах в этих регионах.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии
6 октября, 15:11
 
В миреБаварияОлаф ШольцГессенГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала