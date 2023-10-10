https://ria.ru/20231010/sholts-1901645146.html

"Все будет не так, как было": Шольц столкнулся с катастрофой

"Все будет не так, как было": Шольц столкнулся с катастрофой - РИА Новости, 10.10.2023

"Все будет не так, как было": Шольц столкнулся с катастрофой

Прошедшие в Баварии и Гессене выборы стали катастрофой для коалиционного правительства Олафа Шольца, единственный выход для него и его союзников — резкая... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T04:08

2023-10-10T04:08

2023-10-10T14:57

в мире

бавария

олаф шольц

гессен

германия

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Прошедшие в Баварии и Гессене выборы стали катастрофой для коалиционного правительства Олафа Шольца, единственный выход для него и его союзников — резкая перезагрузка политики, пишет Focus.Как отмечает издание, правящие в Берлине коалиционные партии — Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) — проиграли, при этом для них это было "не поражение, а катастрофа". "После этого воскресенья в Берлине все будет не так, как было прежде", — указывает Focus.Больше всего немцев раздражает разница между словами и реальными делами правительства, отмечает издание. "Олаф Шольц может считать, что он хороший глава правительства, но это не так. И чем громче он говорит, как он хорош, тем больше сомнений у населения. Это так: не народ не понял канцлера, а канцлер не понял народ", — говорится в статье.При этом если Шольц верит тому, что говорит о себе, то можно вынести "только один вердикт": он является "величайшим иллюзионистом", который когда-либо заседал в ведомстве федерального канцлера.Как пишет Focus, если нынешняя правительственная коалиция хочет продолжать свою деятельность, ей необходима перезагрузка: сначала "безжалостная" инвентаризация, затем "рестарт" без всяких табу.Однако доверие друг к другу у партнеров по "светофорной" коалиции "уже давно исчерпано". "Никто больше не доверяет другому, вот настоящая причина бесконечных споров. И их становится не меньше, а больше", — резюмирует издание.Выборы в двух федеральных землях завершились в воскресенье, в обоих случаях лидерство сохранили оппозиционные Христианско-демократический (предварительный результат 34,6% в Гессене) и Христианско-социальный союзы (предварительно, 37% в Баварии) — ХДС/ХСС. СДПГ Олафа Шольца, как отмечало издание Spiegel, потерпела поражение, крупнейшее в истории своего участия в выборах в этих регионах.

https://ria.ru/20231009/germaniya-1901526448.html

https://ria.ru/20231006/germaniya-1900962790.html

бавария

гессен

германия

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в мире, бавария, олаф шольц, гессен, германия