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В Кузбассе откроют "Школу 21" - РИА Новости, 10.10.2023
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17:20 10.10.2023 (обновлено: 17:21 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/shkola-1901828619.html
В Кузбассе откроют "Школу 21"
В Кузбассе откроют "Школу 21" - РИА Новости, 10.10.2023
В Кузбассе откроют "Школу 21"
"Школа 21" будет открыта в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам рабочей встречи губернатора РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:20
2023-10-10T17:21
кемерово
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 10 окт - РИА Новости. "Школа 21" будет открыта в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам рабочей встречи губернатора с руководством Сбера. Одним из главных вопросов стал запуск в регионе образовательного проекта - школы программирования "Школа 21". Для его реализации принято решение о строительстве нового здания в Кемерове. Уточняется, что на данный момент ведется выбор площадки. "При обсуждении реализации проекта родилась идея, что в Кузбассе нужно построить новый уникальный объект, чтобы "Школа 21" стала еще одной визитной карточкой нашего региона. Поэтому решили создать отдельное красивое и современное здание, чтобы сюда стремились и приезжали учиться", - приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Уточняется, что образовательный проект "Школа 21" будет реализован в рамках соглашения о стратегическом партнерстве Правительства Кузбасса и Сбера, подписанного на полях ПМЭФ. Обучаться сможет любой желающий от 18 лет, кто хочет получить навыки и востребованную профессию в сфере ИТ. Однако предварительно будет необходимо пройти отборочный интенсив. Отмечается, что обучение в "Школе 21" бесплатное. Кроме того, в числе поднятых тем стало развитие здравоохранения и реализация в регионе проекта "Дистанционный мониторинг пациентов", развитие проекта по внедрению Voice2Med – голосового заполнения медицинских протоколов, а также медицинских сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта. Отмечается, что в целом, стороны намерены совместно решать приоритетные задачи социально-экономического развития и укрепления промышленного потенциала Кузбасса, в том числе взаимодействовать в развитии технологий искусственного интеллекта. "Сбер и Кузбасс связывают многолетние партнерские отношения, и я благодарю губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева за оказанное доверие. В рамках нашего партнерства уже реализовано большое количество инициатив, также внедрен в жизнь области ряд финансовых и цифровых решений и продуктов. В дальнейшем мы намерены продолжать поддерживать Кузбасс в развитии, в том числе таких важных направлений как образование и здравоохранение", – отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.
https://ria.ru/20231009/tsivilev-1901539482.html
https://ria.ru/20231006/sheregesh-1900906976.html
кемерово
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кемерово, сергей цивилев, кемеровская область
Кемерово, Сергей Цивилев, Кемеровская область

В Кузбассе откроют "Школу 21"

© РИА Новости / Антон Уницын | Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
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Ученик во время урока. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 10 окт - РИА Новости. "Школа 21" будет открыта в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам рабочей встречи губернатора с руководством Сбера.
Одним из главных вопросов стал запуск в регионе образовательного проекта - школы программирования "Школа 21". Для его реализации принято решение о строительстве нового здания в Кемерове. Уточняется, что на данный момент ведется выбор площадки.
"При обсуждении реализации проекта родилась идея, что в Кузбассе нужно построить новый уникальный объект, чтобы "Школа 21" стала еще одной визитной карточкой нашего региона. Поэтому решили создать отдельное красивое и современное здание, чтобы сюда стремились и приезжали учиться", - приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.
Уточняется, что образовательный проект "Школа 21" будет реализован в рамках соглашения о стратегическом партнерстве Правительства Кузбасса и Сбера, подписанного на полях ПМЭФ. Обучаться сможет любой желающий от 18 лет, кто хочет получить навыки и востребованную профессию в сфере ИТ. Однако предварительно будет необходимо пройти отборочный интенсив. Отмечается, что обучение в "Школе 21" бесплатное.
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Кроме того, в числе поднятых тем стало развитие здравоохранения и реализация в регионе проекта "Дистанционный мониторинг пациентов", развитие проекта по внедрению Voice2Med – голосового заполнения медицинских протоколов, а также медицинских сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта.
Отмечается, что в целом, стороны намерены совместно решать приоритетные задачи социально-экономического развития и укрепления промышленного потенциала Кузбасса, в том числе взаимодействовать в развитии технологий искусственного интеллекта.
"Сбер и Кузбасс связывают многолетние партнерские отношения, и я благодарю губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева за оказанное доверие. В рамках нашего партнерства уже реализовано большое количество инициатив, также внедрен в жизнь области ряд финансовых и цифровых решений и продуктов. В дальнейшем мы намерены продолжать поддерживать Кузбасс в развитии, в том числе таких важных направлений как образование и здравоохранение", – отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.
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