https://ria.ru/20231010/shkola-1901828619.html

В Кузбассе откроют "Школу 21"

В Кузбассе откроют "Школу 21" - РИА Новости, 10.10.2023

В Кузбассе откроют "Школу 21"

"Школа 21" будет открыта в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам рабочей встречи губернатора РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:20

2023-10-10T17:20

2023-10-10T17:21

кемерово

сергей цивилев

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:112:3077:1843_1920x0_80_0_0_9dc5fa75ccb1ee16e6a31afd86f7eef4.jpg

КЕМЕРОВО, 10 окт - РИА Новости. "Школа 21" будет открыта в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам рабочей встречи губернатора с руководством Сбера. Одним из главных вопросов стал запуск в регионе образовательного проекта - школы программирования "Школа 21". Для его реализации принято решение о строительстве нового здания в Кемерове. Уточняется, что на данный момент ведется выбор площадки. "При обсуждении реализации проекта родилась идея, что в Кузбассе нужно построить новый уникальный объект, чтобы "Школа 21" стала еще одной визитной карточкой нашего региона. Поэтому решили создать отдельное красивое и современное здание, чтобы сюда стремились и приезжали учиться", - приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Уточняется, что образовательный проект "Школа 21" будет реализован в рамках соглашения о стратегическом партнерстве Правительства Кузбасса и Сбера, подписанного на полях ПМЭФ. Обучаться сможет любой желающий от 18 лет, кто хочет получить навыки и востребованную профессию в сфере ИТ. Однако предварительно будет необходимо пройти отборочный интенсив. Отмечается, что обучение в "Школе 21" бесплатное. Кроме того, в числе поднятых тем стало развитие здравоохранения и реализация в регионе проекта "Дистанционный мониторинг пациентов", развитие проекта по внедрению Voice2Med – голосового заполнения медицинских протоколов, а также медицинских сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта. Отмечается, что в целом, стороны намерены совместно решать приоритетные задачи социально-экономического развития и укрепления промышленного потенциала Кузбасса, в том числе взаимодействовать в развитии технологий искусственного интеллекта. "Сбер и Кузбасс связывают многолетние партнерские отношения, и я благодарю губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева за оказанное доверие. В рамках нашего партнерства уже реализовано большое количество инициатив, также внедрен в жизнь области ряд финансовых и цифровых решений и продуктов. В дальнейшем мы намерены продолжать поддерживать Кузбасс в развитии, в том числе таких важных направлений как образование и здравоохранение", – отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

https://ria.ru/20231009/tsivilev-1901539482.html

https://ria.ru/20231006/sheregesh-1900906976.html

кемерово

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемерово, сергей цивилев, кемеровская область