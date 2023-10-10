https://ria.ru/20231010/shakhta-1901677976.html
При взрыве в шахте под Новокузнецком пострадал человек
При взрыве в шахте под Новокузнецком пострадал человек - РИА Новости, 10.10.2023
При взрыве в шахте под Новокузнецком пострадал человек
При взрыве в шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области пострадал человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:54
2023-10-10T10:54
2023-10-10T12:21
происшествия
новокузнецк
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. При взрыве в шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области пострадал человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате взрыва газовоздушной смеси без последующего пожара при сварочных работах на дегазационном коробе шахты пострадал один человек", — заявил собеседник агентства.Пострадавшего госпитализировали.В целях безопасности на поверхность вывели 256 горнорабочих."Пострадал человек, который производил сварочные работы на поверхности, его отправили в медучреждение, у него ожог", — уточнили РИА Новости в пресс-службе Распадской угольной компании.По словам собеседницы агентства, жизни и здоровью остальных сотрудников шахты ничего не угрожает.При этом она добавила, что на поверхности произошел пожар.
https://ria.ru/20230916/shakhta-1896724992.html
новокузнецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк
Происшествия, Новокузнецк
При взрыве в шахте под Новокузнецком пострадал человек
При взрыве в шахте "Ерунаковская-8" под Новокузнецком пострадал человек
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. При взрыве в шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области пострадал человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В результате взрыва газовоздушной смеси без последующего пожара при сварочных работах на дегазационном коробе шахты пострадал один человек", — заявил собеседник агентства.
Пострадавшего госпитализировали.
В целях безопасности на поверхность вывели 256 горнорабочих.
«
"Пострадал человек, который производил сварочные работы на поверхности, его отправили в медучреждение, у него ожог", — уточнили РИА Новости в пресс-службе Распадской угольной компании.
По словам собеседницы агентства, жизни и здоровью остальных сотрудников шахты ничего не угрожает.
При этом она добавила, что на поверхности произошел пожар.
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