Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в шахте под Новокузнецком пострадал человек - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 10.10.2023 (обновлено: 12:21 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/shakhta-1901677976.html
При взрыве в шахте под Новокузнецком пострадал человек
При взрыве в шахте под Новокузнецком пострадал человек - РИА Новости, 10.10.2023
При взрыве в шахте под Новокузнецком пострадал человек
При взрыве в шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области пострадал человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:54
2023-10-10T12:21
происшествия
новокузнецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98392/45/983924572_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_40947a06b7f2d7373cb0bf0f8494f90f.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. При взрыве в шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области пострадал человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;В результате взрыва газовоздушной смеси без последующего пожара при сварочных работах на дегазационном коробе шахты пострадал один человек&quot;, — заявил собеседник агентства.Пострадавшего госпитализировали.В целях безопасности на поверхность вывели 256 горнорабочих.&quot;Пострадал человек, который производил сварочные работы на поверхности, его отправили в медучреждение, у него ожог&quot;, — уточнили РИА Новости в пресс-службе Распадской угольной компании.По словам собеседницы агентства, жизни и здоровью остальных сотрудников шахты ничего не угрожает.При этом она добавила, что на поверхности произошел пожар.
https://ria.ru/20230916/shakhta-1896724992.html
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98392/45/983924572_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_f1393b50ebbb3443412c5a5e50562d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новокузнецк
Происшествия, Новокузнецк
При взрыве в шахте под Новокузнецком пострадал человек

При взрыве в шахте "Ерунаковская-8" под Новокузнецком пострадал человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШахтеры
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. При взрыве в шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области пострадал человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"В результате взрыва газовоздушной смеси без последующего пожара при сварочных работах на дегазационном коробе шахты пострадал один человек", — заявил собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировали.
В целях безопасности на поверхность вывели 256 горнорабочих.
«

"Пострадал человек, который производил сварочные работы на поверхности, его отправили в медучреждение, у него ожог", — уточнили РИА Новости в пресс-службе Распадской угольной компании.

По словам собеседницы агентства, жизни и здоровью остальных сотрудников шахты ничего не угрожает.
При этом она добавила, что на поверхности произошел пожар.
Шахтер - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Кузбассе горняков эвакуируют из нескольких шахт из-за аварии
16 сентября, 17:23
 
ПроисшествияНовокузнецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала