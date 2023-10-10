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Под Новокузнецком произошло возгорание в шахте - РИА Новости, 10.10.2023
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09:19 10.10.2023 (обновлено: 10:31 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/shakhta-1901660985.html
Под Новокузнецком произошло возгорание в шахте
Под Новокузнецком произошло возгорание в шахте - РИА Новости, 10.10.2023
Под Новокузнецком произошло возгорание в шахте
Возгорание произошло на поверхности шахты "Ерунаковская-8" под Новокузнецком, шахтеров эвакуируют, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Кемеровской области. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:19
2023-10-10T10:31
происшествия
новокузнецк
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МОСКВА/КЕМЕРОВО, 10 окт - РИА Новости. Возгорание произошло на поверхности шахты "Ерунаковская-8" под Новокузнецком, шахтеров эвакуируют, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Кемеровской области."Горноспасатели выехали на шахту "Ерунаковская-8" в населенный пункт Узково Новокузнецкого муниципального округа, где на поверхности произошло возгорание резервного дегазационного короба. Проводится эвакуация шахтеров", - говорится в сообщении.На месте работают 32 специалиста МЧС России, задействованы семь единиц техники.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону, по прибытии специалистов "горения не обнаружено"."Люди продолжают выходить на поверхность самостоятельно", - сообщила собеседница агентства.
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происшествия, новокузнецк
Происшествия, Новокузнецк
Под Новокузнецком произошло возгорание в шахте

В шахте "Ерунаковская-8" под Новокузнецком произошло возгорание

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА/КЕМЕРОВО, 10 окт - РИА Новости. Возгорание произошло на поверхности шахты "Ерунаковская-8" под Новокузнецком, шахтеров эвакуируют, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Кемеровской области.
"Горноспасатели выехали на шахту "Ерунаковская-8" в населенный пункт Узково Новокузнецкого муниципального округа, где на поверхности произошло возгорание резервного дегазационного короба. Проводится эвакуация шахтеров", - говорится в сообщении.
На месте работают 32 специалиста МЧС России, задействованы семь единиц техники.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону, по прибытии специалистов "горения не обнаружено".
"Люди продолжают выходить на поверхность самостоятельно", - сообщила собеседница агентства.
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