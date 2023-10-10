https://ria.ru/20231010/shakhta-1901660985.html

Под Новокузнецком произошло возгорание в шахте

Под Новокузнецком произошло возгорание в шахте - РИА Новости, 10.10.2023

Под Новокузнецком произошло возгорание в шахте

Возгорание произошло на поверхности шахты "Ерунаковская-8" под Новокузнецком, шахтеров эвакуируют, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Кемеровской области. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:19

2023-10-10T09:19

2023-10-10T10:31

происшествия

новокузнецк

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МОСКВА/КЕМЕРОВО, 10 окт - РИА Новости. Возгорание произошло на поверхности шахты "Ерунаковская-8" под Новокузнецком, шахтеров эвакуируют, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Кемеровской области."Горноспасатели выехали на шахту "Ерунаковская-8" в населенный пункт Узково Новокузнецкого муниципального округа, где на поверхности произошло возгорание резервного дегазационного короба. Проводится эвакуация шахтеров", - говорится в сообщении.На месте работают 32 специалиста МЧС России, задействованы семь единиц техники.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону, по прибытии специалистов "горения не обнаружено"."Люди продолжают выходить на поверхность самостоятельно", - сообщила собеседница агентства.

https://ria.ru/20231009/pozhar-1901380608.html

новокузнецк

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новокузнецк