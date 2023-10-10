Пенсионерка из Ессентуков помогает плести маскировочные сети для бойцов СВО
© Фото : администрация города ЕссентукиПожилая жительница Ессентуков открыла дома мини-кроечный цех для плетения маскировочных сетей
© Фото : администрация города Ессентуки
Пожилая жительница Ессентуков открыла дома мини-кроечный цех для плетения маскировочных сетей
ПЯТИГОРСК, 10 окт - РИА Новости. Пожилая жительница города-курорта Ессентуки в Ставропольском крае Валентина Бутенко помогает плести маскировочные сети для бойцов спецоперации, сообщает пресс-служба администрации города.
Как следует из сообщения, пожилая дама делает тканевые заготовки, которые используются для плетения маскировочных сетей. О том, что в городе открылись народные мастерские, Валентина Бутенко узнала от соседей.
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“Они рассказали пенсионерке, что нужно не только плести сети, но и кроить ленты. Рукодельница сразу вызвалась помочь: за сутки она вырезала "елочкой" более 250 метров канваса – комбинированной по составу ткани, наиболее подходящей для защитного полотна”, — сообщает пресс-служба.
Сама ессентучанка родилась в апреле 1945 года, за месяц до Великой Победы. Её отец защищал Кавказ, а мать была труженицей тыла.
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“Все детство и юность я слышала "Хоть бы не было войны" и даже не думала, что теперь я буду говорить: "Скорее бы Победа". Моя мама была труженицей тыла, теперь вот и я помогаю как могу фронту”, - рассказала Валентина Бутенко, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.
По поручению главы города Александра Некристова каркасы по плетению маскировочных сетей будут установлены в разных микрорайонах города – в помещениях библиотек, торговых центров и в общественной приемной партии "Единая Россия". Первыми к работе подключились администрация города и секретариат партии.
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“Приглашаю всех горожан принять участие в плетении маскировочных сетей для бойцов. Внести свой вклад в нашу Победу может каждый. Я и все мои заместители с понедельника будем ежедневно, в обеденный перерыв, плести защитные полотна”, - написал Некристов в своем Telegram-канале.