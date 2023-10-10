https://ria.ru/20231010/serialy-1901836357.html

Российский сериал о ВОВ победил на фестивале в США

Российский сериал о ВОВ победил на фестивале в США - РИА Новости, 10.10.2023

Российский сериал о ВОВ победил на фестивале в США

Серия короткометражек о Великой Отечественной войне "Про людей и про войну" и фантастический сериал "Грузчики" завоевали призы в пяти номинациях фестиваля... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:02

2023-10-10T18:02

2023-10-10T18:02

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Серия короткометражек о Великой Отечественной войне "Про людей и про войну" и фантастический сериал "Грузчики" завоевали призы в пяти номинациях фестиваля веб-сериалов Minnesota Web Festival в США. Об этом сообщила пресс-служба Института развития интернета, который поддержал производство фильмов.Сериал "Про людей и про войну" отмечен как "Лучший драматический сериал", а также за "Лучший актерский состав" и "Лучшую оригинальную музыку к сериалу"."Наше кино – об исторической правде, о большой и сложной душе русского человека. И абсолютно бесценно то, что это понятно в любой точке мир", – привели в пресс-службе слова продюсера сериала Анны Чижовой.Трагикомедия о карме и перерождении "Грузчики" признана "Лучшим фантастическим сериалом", актер Данил Стеклов награжден за "Лучшее драматическое исполнение".Minnesota Web Festival проходит с 2017 года. Он показывает лучшие примеры веб-контента со всего мира, а также демонстрирует работы талантливых авторов из Миннесоты.

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новости культуры, кино и сериалы, сша