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Победитель Евровидения в Москве обратился в суд из-за сталкерши - РИА Новости, 10.10.2023
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Шоубиз
 
13:51 10.10.2023 (обновлено: 13:52 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/rybak-1901747215.html
Победитель Евровидения в Москве обратился в суд из-за сталкерши
Победитель Евровидения в Москве обратился в суд из-за сталкерши - РИА Новости, 10.10.2023
Победитель Евровидения в Москве обратился в суд из-за сталкерши
Норвежско-белорусский музыкант и скрипач Александр Рыбак сообщил на своей странице в Instagram*, что обратился в полицию из-за преследований одной из его... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:51
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Норвежско-белорусский музыкант и скрипач Александр Рыбак сообщил на своей странице в Instagram*, что обратился в полицию из-за преследований одной из его поклонниц. Певец намеренно не стал раскрывать имя сталкерши. А свой рассказ начал с того, что ранее они были коллегами и хорошо общались. Но в какой-то момент поведение знакомой артиста изменилось. &quot;Она стала одержима мной и начала эти эмоциональные и физические домогательства, — написал исполнитель. — А еще я никогда не &quot;угрожал&quot; ей чем-то. Только сказал ей, что сообщу о ней в полицию (что я и сделал)&quot;. К тексту музыкант приложил кадры с камер наблюдения, на которых видно, как девушка крадется к его дому. "Это фото было сделано, когда она пугала меня ночью в гараже", — пояснил скрипач. Победитель конкурса Евровидение-2009, который прошел в Москве, добавил, что больше года пытался решить проблему самостоятельно, без суда.Пойти на крайние меры музыканту пришлось после того, как преследовательница начала распространять о нем слухи в Сети. &quot;Это психически больной человек, а я боялся, что она навредит себе или кому-то другому. Но теперь, когда она начала распространять слухи обо мне в TikTok, мне уже все равно, не могу оставаться спокойным&quot;, — поделился Рыбак.Исполнитель хита "Fairytale" рассказал, что у фанатки с июня 2023 года есть судебный запрет на приближение к нему. "Она три раза подала апелляцию в суд только чтобы увидеть меня (Конечно, каждый раз проигрывала). Этот человек опасен для себя и окружающих", — заключил Рыбак. В комментариях большинство пользователей встало на сторону музыканта. Они поддержали его решение обратиться в суд и написали, чтобы в будущем он был более осторожным. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, александр рыбак, евровидение, москва, tiktok
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Александр Рыбак, Евровидение, Москва, TikTok
Победитель Евровидения в Москве обратился в суд из-за сталкерши

Александр Рыбак подал в суд на фанатку, которая преследовала его больше года

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкУчастник музыкального конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак (Норвегия) на репетиции второго полуфинала конкурса в СК "Олимпийский"
Участник музыкального конкурса Евровидение-2009 Александр Рыбак (Норвегия) на репетиции второго полуфинала конкурса в СК Олимпийский - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Норвежско-белорусский музыкант и скрипач Александр Рыбак сообщил на своей странице в Instagram*, что обратился в полицию из-за преследований одной из его поклонниц.
Певец намеренно не стал раскрывать имя сталкерши. А свой рассказ начал с того, что ранее они были коллегами и хорошо общались. Но в какой-то момент поведение знакомой артиста изменилось.
«

"Она стала одержима мной и начала эти эмоциональные и физические домогательства, — написал исполнитель. — А еще я никогда не "угрожал" ей чем-то. Только сказал ей, что сообщу о ней в полицию (что я и сделал)".

К тексту музыкант приложил кадры с камер наблюдения, на которых видно, как девушка крадется к его дому. "Это фото было сделано, когда она пугала меня ночью в гараже", — пояснил скрипач.
© Фото : @rybakofficialДевушка, преследующая музыканта Александра Рыбака
Девушка, преследующая музыканта Александра Рыбака - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : @rybakofficial
Девушка, преследующая музыканта Александра Рыбака
Победитель конкурса Евровидение-2009, который прошел в Москве, добавил, что больше года пытался решить проблему самостоятельно, без суда.
Пойти на крайние меры музыканту пришлось после того, как преследовательница начала распространять о нем слухи в Сети.
«

"Это психически больной человек, а я боялся, что она навредит себе или кому-то другому. Но теперь, когда она начала распространять слухи обо мне в TikTok, мне уже все равно, не могу оставаться спокойным", — поделился Рыбак.

Исполнитель хита "Fairytale" рассказал, что у фанатки с июня 2023 года есть судебный запрет на приближение к нему.
«
"Она три раза подала апелляцию в суд только чтобы увидеть меня (Конечно, каждый раз проигрывала). Этот человек опасен для себя и окружающих", — заключил Рыбак.
В комментариях большинство пользователей встало на сторону музыканта. Они поддержали его решение обратиться в суд и написали, чтобы в будущем он был более осторожным.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиАлександр РыбакЕвровидениеМоскваTikTok
 
 
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