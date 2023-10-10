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Победитель Евровидения в Москве обратился в суд из-за сталкерши

Победитель Евровидения в Москве обратился в суд из-за сталкерши - РИА Новости, 10.10.2023

Победитель Евровидения в Москве обратился в суд из-за сталкерши

Норвежско-белорусский музыкант и скрипач Александр Рыбак сообщил на своей странице в Instagram*, что обратился в полицию из-за преследований одной из его... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:51

2023-10-10T13:51

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Норвежско-белорусский музыкант и скрипач Александр Рыбак сообщил на своей странице в Instagram*, что обратился в полицию из-за преследований одной из его поклонниц. Певец намеренно не стал раскрывать имя сталкерши. А свой рассказ начал с того, что ранее они были коллегами и хорошо общались. Но в какой-то момент поведение знакомой артиста изменилось. "Она стала одержима мной и начала эти эмоциональные и физические домогательства, — написал исполнитель. — А еще я никогда не "угрожал" ей чем-то. Только сказал ей, что сообщу о ней в полицию (что я и сделал)". К тексту музыкант приложил кадры с камер наблюдения, на которых видно, как девушка крадется к его дому. "Это фото было сделано, когда она пугала меня ночью в гараже", — пояснил скрипач. Победитель конкурса Евровидение-2009, который прошел в Москве, добавил, что больше года пытался решить проблему самостоятельно, без суда.Пойти на крайние меры музыканту пришлось после того, как преследовательница начала распространять о нем слухи в Сети. "Это психически больной человек, а я боялся, что она навредит себе или кому-то другому. Но теперь, когда она начала распространять слухи обо мне в TikTok, мне уже все равно, не могу оставаться спокойным", — поделился Рыбак.Исполнитель хита "Fairytale" рассказал, что у фанатки с июня 2023 года есть судебный запрет на приближение к нему. "Она три раза подала апелляцию в суд только чтобы увидеть меня (Конечно, каждый раз проигрывала). Этот человек опасен для себя и окружающих", — заключил Рыбак. В комментариях большинство пользователей встало на сторону музыканта. Они поддержали его решение обратиться в суд и написали, чтобы в будущем он был более осторожным. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230704/pistols-1881948368.html

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, александр рыбак, евровидение, москва, tiktok