Госдолг Рязанской области полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов
Рязанская область вошла в число регионов с высокой долговой устойчивостью
Города России. Рязань. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости, что позволяет "уверенно смотреть в будущее", заявил губернатор Павел Малков. Его слова цитирует пресс-служба.
На заседании регионального правительства во вторник состоялось обсуждение основных направлений бюджетной и налоговой политики Рязанской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
По информации министра финансов области Марины Наумовой, налоговая политика в регионе направлена на укрепление экономики в условиях санкций, оптимизацию нагрузки на бизнес, создание благоприятных условий для развития предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в регионе. Приняты меры по повышению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, эффективности использования средств, выполнению задач нацпроектов. Регион активно применяет инструменты инфраструктурного меню, предложенного правительством РФ. Рязанская область по результатам мониторинга Минфина России входит в группу с высоким уровнем управления региональными финансами.
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"Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Госдолг региона полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов, поэтому можно уверенно смотреть в будущее. В этом году мы приняли и реализуем бюджет развития, несмотря на все проблемы, и дальше тоже смотрим с оптимизмом", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Глава региона поставил задачу обязательной реализации планов развития региона. "Есть источники повышения налоговой базы, внутренней эффективности. Мы очень активно взаимодействуем с инвесторами, запускается большое количество предприятий. Работа предстоит большая по всем направлениям", - сказал Павел Малков.
Он, в частности, отметил сохранение всех мер поддержки аграрного сектора региона. "Наш АПК на подъеме, и эта динамика сохраняется. Продолжим работать по всем приоритетам. Сельское хозяйство – стратегическое направление развитие региона", - подчеркнул губернатор.