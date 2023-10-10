https://ria.ru/20231010/ryazan-1901803463.html

Госдолг Рязанской области полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов

Госдолг Рязанской области полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов - РИА Новости, 10.10.2023

Госдолг Рязанской области полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов

Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости, что позволяет "уверенно смотреть в будущее", заявил губернатор Павел... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:05

2023-10-10T16:05

2023-10-10T16:05

рязанская область

экономика

рязанская область

павел малков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/03/1488620347_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e185aee405b6377e1bdaaf5252ec7d55.jpg

РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости, что позволяет "уверенно смотреть в будущее", заявил губернатор Павел Малков. Его слова цитирует пресс-служба.На заседании регионального правительства во вторник состоялось обсуждение основных направлений бюджетной и налоговой политики Рязанской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. По информации министра финансов области Марины Наумовой, налоговая политика в регионе направлена на укрепление экономики в условиях санкций, оптимизацию нагрузки на бизнес, создание благоприятных условий для развития предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в регионе. Приняты меры по повышению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, эффективности использования средств, выполнению задач нацпроектов. Регион активно применяет инструменты инфраструктурного меню, предложенного правительством РФ. Рязанская область по результатам мониторинга Минфина России входит в группу с высоким уровнем управления региональными финансами. "Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Госдолг региона полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов, поэтому можно уверенно смотреть в будущее. В этом году мы приняли и реализуем бюджет развития, несмотря на все проблемы, и дальше тоже смотрим с оптимизмом", - цитирует губернатора его пресс-служба. Глава региона поставил задачу обязательной реализации планов развития региона. "Есть источники повышения налоговой базы, внутренней эффективности. Мы очень активно взаимодействуем с инвесторами, запускается большое количество предприятий. Работа предстоит большая по всем направлениям", - сказал Павел Малков. Он, в частности, отметил сохранение всех мер поддержки аграрного сектора региона. "Наш АПК на подъеме, и эта динамика сохраняется. Продолжим работать по всем приоритетам. Сельское хозяйство – стратегическое направление развитие региона", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20231006/mfts-1900988248.html

https://ria.ru/20231003/malkov-1900289771.html

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, рязанская область, павел малков, россия