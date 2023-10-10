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Госдолг Рязанской области полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов - РИА Новости, 10.10.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
16:05 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/ryazan-1901803463.html
Госдолг Рязанской области полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов
Госдолг Рязанской области полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов - РИА Новости, 10.10.2023
Госдолг Рязанской области полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов
Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости, что позволяет "уверенно смотреть в будущее", заявил губернатор Павел... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:05
2023-10-10T16:05
рязанская область
экономика
рязанская область
павел малков
россия
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РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости, что позволяет "уверенно смотреть в будущее", заявил губернатор Павел Малков. Его слова цитирует пресс-служба.На заседании регионального правительства во вторник состоялось обсуждение основных направлений бюджетной и налоговой политики Рязанской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. По информации министра финансов области Марины Наумовой, налоговая политика в регионе направлена на укрепление экономики в условиях санкций, оптимизацию нагрузки на бизнес, создание благоприятных условий для развития предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в регионе. Приняты меры по повышению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, эффективности использования средств, выполнению задач нацпроектов. Регион активно применяет инструменты инфраструктурного меню, предложенного правительством РФ. Рязанская область по результатам мониторинга Минфина России входит в группу с высоким уровнем управления региональными финансами. "Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Госдолг региона полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов, поэтому можно уверенно смотреть в будущее. В этом году мы приняли и реализуем бюджет развития, несмотря на все проблемы, и дальше тоже смотрим с оптимизмом", - цитирует губернатора его пресс-служба. Глава региона поставил задачу обязательной реализации планов развития региона. "Есть источники повышения налоговой базы, внутренней эффективности. Мы очень активно взаимодействуем с инвесторами, запускается большое количество предприятий. Работа предстоит большая по всем направлениям", - сказал Павел Малков. Он, в частности, отметил сохранение всех мер поддержки аграрного сектора региона. "Наш АПК на подъеме, и эта динамика сохраняется. Продолжим работать по всем приоритетам. Сельское хозяйство – стратегическое направление развитие региона", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231006/mfts-1900988248.html
https://ria.ru/20231003/malkov-1900289771.html
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экономика, рязанская область, павел малков, россия
Рязанская область, Экономика, Рязанская область, Павел Малков, Россия
Госдолг Рязанской области полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов

Рязанская область вошла в число регионов с высокой долговой устойчивостью

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода России. Рязань
Города России. Рязань - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости, что позволяет "уверенно смотреть в будущее", заявил губернатор Павел Малков. Его слова цитирует пресс-служба.
На заседании регионального правительства во вторник состоялось обсуждение основных направлений бюджетной и налоговой политики Рязанской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Рязанский губернатор заявил о серьезном развитии МФЦ в ближайшие два года
6 октября, 16:19
По информации министра финансов области Марины Наумовой, налоговая политика в регионе направлена на укрепление экономики в условиях санкций, оптимизацию нагрузки на бизнес, создание благоприятных условий для развития предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в регионе. Приняты меры по повышению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, эффективности использования средств, выполнению задач нацпроектов. Регион активно применяет инструменты инфраструктурного меню, предложенного правительством РФ. Рязанская область по результатам мониторинга Минфина России входит в группу с высоким уровнем управления региональными финансами.
«
"Рязанская область впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Госдолг региона полностью состоит из дешевых бюджетных кредитов, поэтому можно уверенно смотреть в будущее. В этом году мы приняли и реализуем бюджет развития, несмотря на все проблемы, и дальше тоже смотрим с оптимизмом", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Глава региона поставил задачу обязательной реализации планов развития региона. "Есть источники повышения налоговой базы, внутренней эффективности. Мы очень активно взаимодействуем с инвесторами, запускается большое количество предприятий. Работа предстоит большая по всем направлениям", - сказал Павел Малков.
Он, в частности, отметил сохранение всех мер поддержки аграрного сектора региона. "Наш АПК на подъеме, и эта динамика сохраняется. Продолжим работать по всем приоритетам. Сельское хозяйство – стратегическое направление развитие региона", - подчеркнул губернатор.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Малков: рязанские предприятия легкой промышленности сохраняют устойчивость
3 октября, 20:15
 
Рязанская областьЭкономикаРязанская областьПавел МалковРоссия
 
 
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