https://ria.ru/20231010/ryabkov-1901709049.html

Рябков рассказал о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ

Рябков рассказал о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 10.10.2023

Рябков рассказал о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ

РФ в случае отзыва ратификации ДВЗЯИ продолжит передавать данные с мониторинговых радионуклидных станций на своей территории и получать данные международной... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:57

2023-10-10T11:57

2023-10-10T12:44

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. РФ в случае отзыва ратификации ДВЗЯИ продолжит передавать данные с мониторинговых радионуклидных станций на своей территории и получать данные международной системы мониторинга, все инструменты договора будут работать, как и раньше, поменяется только статус РФ по договору, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, это не означает. Мы отзываем ратификацию, то есть балансируем свой статус таким образом, как это на протяжении долгих десятилетий практикуют США. Они имеют доступ ко всем данным международной системы мониторинга, они участвуют в работе профильных форматов, потому что подписали, но ратифицировали. То же самое будет происходить и с нами", - сказал Рябков журналистов."Мы будем передавать свои данные, получать чужие данные, мораторий сохраняется. Мы только отзываем ратификацию. Все остальное будет функционировать так, как функционировало до сих пор", - добавил Рябков.Россия не видит связи между возможным отзывом Москвой ратификации ДВЗЯИ и началом новой гонки вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не вижу здесь прямой связи. Все зависит от США", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли возможный отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ привести к новой гонке вооружений."Если Вашингтон пойдет по разрушительному пути проведения ядерных испытаний, а признаки того, что на Невадском полигоне ведутся или, по крайней мере, велись до последнего времени соответствующие работы, есть. Если они пойдут по этому пути, тогда сработает та позиция, которая была заявлена президентом РФ, что мы будем вынуждены отзеркалить и это. Тогда возникнет совершенно иная ситуация", - сказал Рябков журналистам."Но ответственность за то, возникнет она или не возникнет, на Вашингтоне. Они сейчас получили то, что они для себя допускали, но каким-то образом полагали, что другие, то есть мы, в частности, на это будем смотреть сквозь пальцы. Не вышло. Пусть дальше делают выводы, если они хотят идти по пути эскалации, то тогда, возможно, они получат возобновление ядерных испытаний. Это крайне негативный сценарий, но к нему тоже надо быть готовым", - заключил Рябков.По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами, сообщила пресс-служба Госдумы.В понедельник исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации договора, и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. -0-

https://ria.ru/20231009/paritet-1901383055.html

https://ria.ru/20231009/dvzyai-1901556384.html

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Дарья Буймова

россия, сша, в мире, сергей рябков, вашингтон (штат)