https://ria.ru/20231010/ryabkov-1901704724.html

Россия оставит в силе боеготовность ядерного потенциала, заявил Рябков

Россия оставит в силе боеготовность ядерного потенциала, заявил Рябков - РИА Новости, 10.10.2023

Россия оставит в силе боеготовность ядерного потенциала, заявил Рябков

РФ рассчитывает, что в случае отзыва Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), США озаботятся тем, чтобы решать... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:48

2023-10-10T11:48

2023-10-10T13:53

россия

сергей рябков

безопасность

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. РФ рассчитывает, что в случае отзыва Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), США озаботятся тем, чтобы решать застарелые проблемы договора, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Говоря о процедуре отзыва ратификации Договора, Рябков отметил, что потребуется внести законопроект, который "отменит первую статью соответствующего федерального закона, принятого в 2000 году - первая статья - это ратификация ДВЗЯИ"."При этом остальные статьи этого закона, как мы предполагаем, целесообразно оставить в силе. Там речь идет о мероприятиях, необходимых для поддержания на должном уровне и в должной степени боеготовности нашего ядерного арсенала, говоря обобщено". По словам Рябкова, такой законопроект будет внесен президентом по представлению МИД, где сейчас занимаются его подготовкой."Президент, по сути дела, дал директиву отзеркалить то, что мы имеем сейчас в ситуации с США. Президент сказал, что отзыва ратификации будет достаточно. Мы тоже этим руководствуемся. Мы рассчитываем, что сигнал до Вашингтона дойдёт. Извините, порой плохо доходит, но надеемся, в этот раз дойдет и там озаботятся тем, что нужно что-то сделать для решения застарелой проблемы о ратификации Договора США. Без этого не получится ввести договор в действие", - сказал Рябков журналистам в Госдуме по итогам встречи с заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошевым.

https://ria.ru/20231010/ispytaniya-1901736408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей рябков, безопасность