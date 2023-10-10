https://ria.ru/20231010/ryabkov-1901704724.html
Россия оставит в силе боеготовность ядерного потенциала, заявил Рябков
Россия оставит в силе боеготовность ядерного потенциала, заявил Рябков - РИА Новости, 10.10.2023
Россия оставит в силе боеготовность ядерного потенциала, заявил Рябков
РФ рассчитывает, что в случае отзыва Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), США озаботятся тем, чтобы решать... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:48
2023-10-10T11:48
2023-10-10T13:53
россия
сергей рябков
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. РФ рассчитывает, что в случае отзыва Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), США озаботятся тем, чтобы решать застарелые проблемы договора, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Говоря о процедуре отзыва ратификации Договора, Рябков отметил, что потребуется внести законопроект, который "отменит первую статью соответствующего федерального закона, принятого в 2000 году - первая статья - это ратификация ДВЗЯИ"."При этом остальные статьи этого закона, как мы предполагаем, целесообразно оставить в силе. Там речь идет о мероприятиях, необходимых для поддержания на должном уровне и в должной степени боеготовности нашего ядерного арсенала, говоря обобщено". По словам Рябкова, такой законопроект будет внесен президентом по представлению МИД, где сейчас занимаются его подготовкой."Президент, по сути дела, дал директиву отзеркалить то, что мы имеем сейчас в ситуации с США. Президент сказал, что отзыва ратификации будет достаточно. Мы тоже этим руководствуемся. Мы рассчитываем, что сигнал до Вашингтона дойдёт. Извините, порой плохо доходит, но надеемся, в этот раз дойдет и там озаботятся тем, что нужно что-то сделать для решения застарелой проблемы о ратификации Договора США. Без этого не получится ввести договор в действие", - сказал Рябков журналистам в Госдуме по итогам встречи с заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошевым.
https://ria.ru/20231010/ispytaniya-1901736408.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:2290:1717_1920x0_80_0_0_7d08bf7cd4a068eaad53feef2ce353d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, безопасность
Россия, Сергей Рябков, Безопасность
Россия оставит в силе боеготовность ядерного потенциала, заявил Рябков
Рябков: Россия при отзыве ратификации ДВЗЯИ оставит в силе ядерную боеготовность
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. РФ рассчитывает, что в случае отзыва Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), США озаботятся тем, чтобы решать застарелые проблемы договора, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Говоря о процедуре отзыва ратификации Договора, Рябков отметил, что потребуется внести законопроект, который "отменит первую статью соответствующего федерального закона, принятого в 2000 году - первая статья - это ратификация ДВЗЯИ".
"При этом остальные статьи этого закона, как мы предполагаем, целесообразно оставить в силе. Там речь идет о мероприятиях, необходимых для поддержания на должном уровне и в должной степени боеготовности нашего ядерного арсенала, говоря обобщено". По словам Рябкова, такой законопроект будет внесен президентом по представлению МИД, где сейчас занимаются его подготовкой.
"Президент, по сути дела, дал директиву отзеркалить то, что мы имеем сейчас в ситуации с США. Президент сказал, что отзыва ратификации будет достаточно. Мы тоже этим руководствуемся. Мы рассчитываем, что сигнал до Вашингтона
дойдёт. Извините, порой плохо доходит, но надеемся, в этот раз дойдет и там озаботятся тем, что нужно что-то сделать для решения застарелой проблемы о ратификации Договора США. Без этого не получится ввести договор в действие", - сказал Рябков журналистам в Госдуме
по итогам встречи с заместителем руководителя фракции "Единая Россия
" Адальби Шхагошевым
.
Рябков назвал условие возобновления Россией ядерных испытаний