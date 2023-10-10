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"Мы были очень глупы". Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине
"Мы были очень глупы". Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине - РИА Новости, 10.10.2023
"Мы были очень глупы". Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине
Россия построила большую и мощную армию во время специальной военной операции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T21:46
2023-10-10T21:46
2023-10-10T21:46
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владимир путин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия построила большую и мощную армию во время специальной военной операции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official."Они (россияне. — Прим. ред.) очень сильно нарастили Вооруженные силы в этой операции, модернизировали их и реорганизовали. Мы, возможно, не видели такой смертоносной армии в Европе с начала 1980-х годов", — поделился мнением эксперт.Макгрегор сыронизировал, что это отчасти "достижение" руководства Соединенных Штатов, которое проводило недальновидную политику по отношению к России. Вашингтон пытался предотвратить создание Москвой мощного военного потенциала, но получил прямо противоположный результат, отметил он."Мы поступили очень глупо", — резюмировал полковник.Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что укрепление армии остается безусловным приоритетом правительства. Как подчеркнул глава государства, Россия продолжит создавать новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Войска получат ударные беспилотники, выпуск которых увеличится, уточнил Путин.
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политика, россия, владимир путин, вооруженные силы сша, пентагон, европа
Политика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Пентагон, Европа
"Мы были очень глупы". Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине
Офицер Макгрегор: Россия построила грозную армию из-за политических ошибок США