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"Мы были очень глупы". Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине - РИА Новости, 10.10.2023
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21:46 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/rossiya-1901879940.html
"Мы были очень глупы". Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине
"Мы были очень глупы". Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине - РИА Новости, 10.10.2023
"Мы были очень глупы". Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине
Россия построила большую и мощную армию во время специальной военной операции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T21:46
2023-10-10T21:46
политика
россия
владимир путин
вооруженные силы сша
пентагон
европа
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия построила большую и мощную армию во время специальной военной операции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official."Они (россияне. — Прим. ред.) очень сильно нарастили Вооруженные силы в этой операции, модернизировали их и реорганизовали. Мы, возможно, не видели такой смертоносной армии в Европе с начала 1980-х годов", — поделился мнением эксперт.Макгрегор сыронизировал, что это отчасти "достижение" руководства Соединенных Штатов, которое проводило недальновидную политику по отношению к России. Вашингтон пытался предотвратить создание Москвой мощного военного потенциала, но получил прямо противоположный результат, отметил он."Мы поступили очень глупо", — резюмировал полковник.Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что укрепление армии остается безусловным приоритетом правительства. Как подчеркнул глава государства, Россия продолжит создавать новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Войска получат ударные беспилотники, выпуск которых увеличится, уточнил Путин.
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политика, россия, владимир путин, вооруженные силы сша, пентагон, европа
Политика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Пентагон, Европа
"Мы были очень глупы". Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине

Офицер Макгрегор: Россия построила грозную армию из-за политических ошибок США

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия построила большую и мощную армию во время специальной военной операции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
«
"Они (россияне. — Прим. ред.) очень сильно нарастили Вооруженные силы в этой операции, модернизировали их и реорганизовали. Мы, возможно, не видели такой смертоносной армии в Европе с начала 1980-х годов", — поделился мнением эксперт.
Макгрегор сыронизировал, что это отчасти "достижение" руководства Соединенных Штатов, которое проводило недальновидную политику по отношению к России. Вашингтон пытался предотвратить создание Москвой мощного военного потенциала, но получил прямо противоположный результат, отметил он.
"Мы поступили очень глупо", — резюмировал полковник.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что укрепление армии остается безусловным приоритетом правительства. Как подчеркнул глава государства, Россия продолжит создавать новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Войска получат ударные беспилотники, выпуск которых увеличится, уточнил Путин.
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