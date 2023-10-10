https://ria.ru/20231010/rossiya-1901879940.html

"Мы были очень глупы". Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине

"Мы были очень глупы". Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине - РИА Новости, 10.10.2023

"Мы были очень глупы". Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине

Россия построила большую и мощную армию во время специальной военной операции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T21:46

2023-10-10T21:46

2023-10-10T21:46

политика

россия

владимир путин

вооруженные силы сша

пентагон

европа

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия построила большую и мощную армию во время специальной военной операции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official."Они (россияне. — Прим. ред.) очень сильно нарастили Вооруженные силы в этой операции, модернизировали их и реорганизовали. Мы, возможно, не видели такой смертоносной армии в Европе с начала 1980-х годов", — поделился мнением эксперт.Макгрегор сыронизировал, что это отчасти "достижение" руководства Соединенных Штатов, которое проводило недальновидную политику по отношению к России. Вашингтон пытался предотвратить создание Москвой мощного военного потенциала, но получил прямо противоположный результат, отметил он."Мы поступили очень глупо", — резюмировал полковник.Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что укрепление армии остается безусловным приоритетом правительства. Как подчеркнул глава государства, Россия продолжит создавать новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Войска получат ударные беспилотники, выпуск которых увеличится, уточнил Путин.

https://ria.ru/20231010/nato-1901787907.html

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политика, россия, владимир путин, вооруженные силы сша, пентагон, европа