https://ria.ru/20231010/robinzon-1901865710.html

В Карелии спасли попавшего в шторм "Робинзона Крузо"

В Карелии спасли попавшего в шторм "Робинзона Крузо" - РИА Новости, 10.10.2023

В Карелии спасли попавшего в шторм "Робинзона Крузо"

Рыбак в Карелии попал в шторм и три дня провел на острове, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T19:56

2023-10-10T19:56

2023-10-10T20:27

хорошие новости

артур парфенчиков

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Рыбак в Карелии попал в шторм и три дня провел на острове, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте"."Наш карельский Робинзон, иначе не назовешь. Три дня провел на острове и выжил", — написал он.По словам Парфенчикова, инцидент произошел на Сямозере. В минувшую субботу мужчина отправился на рыбалку, однако затем начался шторм и он перестал выходить на связь. Спасатели и волонтеры искали его три дня, однако за это время нашли только перевернутую лодку."А сегодня утром случилось поистине чудо. Сосед по даче Валерий Житарев рассказывает, что его буквально потянуло туда, где нашли лодку. Чутье не подвело: на одном из островов увидел Виктора. Живого!" — отметил глава республики.Он уточнил, что мужчина смог доплыть до берега в ледяной воде благодаря костюму "поплавок". На острове оказалась старая рыбачья избушка, где он нашел полбанки варенья.

https://ria.ru/20230827/spasateli-1892545981.html

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артур парфенчиков, россия