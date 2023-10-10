https://ria.ru/20231010/rezhim-1901687654.html
Режим повышенной готовности ввели в Приамурье из-за гибели людей на пожарах
Режим повышенной готовности ввели в Приамурье из-за гибели людей на пожарах - РИА Новости, 10.10.2023
Режим повышенной готовности ввели в Приамурье из-за гибели людей на пожарах
Режим повышенной готовности введен в Амурской области из-за гибели людей при пожарах в жилых домах, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:27
2023-10-10T11:27
2023-10-10T11:27
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 окт - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Амурской области из-за гибели людей при пожарах в жилых домах, сообщил губернатор Василий Орлов. "С сегодняшнего дня на территории области вводим режим повышенной готовности. Это нужно для того, чтобы привлечь дополнительные средства на защиту людей. Всего за девять месяцев 2023 года в пожарах в домах погибло больше людей, чем за весь 2022 год. И что хуже всего, среди них много детей", - написал Орлов в своем Telegram-канале. По его словам, для того, чтобы "достучаться" до людей со вторника в области запускают через систему громкоговорителей трижды в день оповещения, призывающие к осторожности. Кроме того, будет задействована СМС-рассылка и информирование через специальное приложение МЧС, как это было во время купального сезона, уточнил глава региона. Плюс ко всему будет увеличено количество и частота рейдов по частным домам с проверкой систем отопления. Мэр Благовещенска Олег Имамеев в свою очередь напомнил, что в воскресенье случилась трагедия - погибли два малыша (3 и 4 лет) в жилом доме по улице Заводской в областном центре. Еще двое подростков - брат и сестра - погибли в пожаре в мае. "Причины одинаковы: старые дома, старая проводка, отсутствие пожарных извещателей. И главное - преступная безответственность взрослых. Дети были одни! Отсюда и позднее обнаружение пожара и поздний вызов спасателей. Поручил оперативно до конца месяца пройти по абсолютно всем частным домам, где живут дети, и установить пожарные извещатели. Во всех школах регулярно проводить профилактические беседы и классные часы, как вести себя при пожаре", - написал мэр города в своем Telegram-канале. Кроме того, он отметил, что, безусловно, необходимо пересмотреть подход органов профилактики в части контроля всех семей, которые вызывают хоть малейшее сомнение.
https://ria.ru/20231005/priamure-1900589285.html
https://ria.ru/20231003/priamure-1900119925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 окт - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Амурской области из-за гибели людей при пожарах в жилых домах, сообщил губернатор Василий Орлов.
"С сегодняшнего дня на территории области вводим режим повышенной готовности. Это нужно для того, чтобы привлечь дополнительные средства на защиту людей. Всего за девять месяцев 2023 года в пожарах в домах погибло больше людей, чем за весь 2022 год. И что хуже всего, среди них много детей", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
По его словам, для того, чтобы "достучаться" до людей со вторника в области запускают через систему громкоговорителей трижды в день оповещения, призывающие к осторожности. Кроме того, будет задействована СМС-рассылка и информирование через специальное приложение МЧС
, как это было во время купального сезона, уточнил глава региона. Плюс ко всему будет увеличено количество и частота рейдов по частным домам с проверкой систем отопления.
Мэр Благовещенска Олег Имамеев
в свою очередь напомнил, что в воскресенье случилась трагедия - погибли два малыша (3 и 4 лет) в жилом доме по улице Заводской в областном центре. Еще двое подростков - брат и сестра - погибли в пожаре в мае.
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"Причины одинаковы: старые дома, старая проводка, отсутствие пожарных извещателей. И главное - преступная безответственность взрослых. Дети были одни! Отсюда и позднее обнаружение пожара и поздний вызов спасателей. Поручил оперативно до конца месяца пройти по абсолютно всем частным домам, где живут дети, и установить пожарные извещатели. Во всех школах регулярно проводить профилактические беседы и классные часы, как вести себя при пожаре", - написал мэр города в своем Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что, безусловно, необходимо пересмотреть подход органов профилактики в части контроля всех семей, которые вызывают хоть малейшее сомнение.
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