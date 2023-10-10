https://ria.ru/20231010/remont-1901676736.html

В Липецкой области отремонтируют четыре моста в рамках нацпроекта

В Липецкой области отремонтируют четыре моста в рамках нацпроекта - РИА Новости, 10.10.2023

В Липецкой области отремонтируют четыре моста в рамках нацпроекта

Дорожное агентство Липецкой области заключило контракты на ремонт четырех переправ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Задонском и РИА Новости, 10.10.2023

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2023-10-10T10:45

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липецкая область

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липецкая область

добринский район

задонский район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Дорожное агентство Липецкой области заключило контракты на ремонт четырех переправ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Задонском и Добринском районах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, работы начнутся в 2024 году. В Задонском районе отремонтирует мост через ручей на автомобильной дороге Хмелинец – Студеновка в районе деревни Полибино и мост через реку Снову возле села Ольшанец. В Добринском районе в план ремонта попали мост через реку Чамлык в селе Чамлык-Никольское и переправа через Ольшанку возле села Салтычки. Артамонов отметил, что на всех четырех переправах специалисты отремонтируют и усилят несущие конструкции, полностью поменяют мостовое полотно, барьерное и перильное ограждение, плиты примыкания, приведут в порядок подходы. "Безопасные и качественные дороги являются показателем экономического развития территории. В Липецкой области за последние пять лет отремонтировано более 2,8 тысячи километров автомобильных дорог регионального и местного значения, построено - более 80 километров. Кроме того, построены новые мосты через Дон в Лебедяни и через Воронеж к селу Преображеновка, реконструированы мосты в Данкове, Ельце, городе Грязи, построен путепровод через железнодорожные пути в Новой Жизни. Объемы работ колоссальные. Постараемся не снижать темпы", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231004/grant-1900478360.html

https://ria.ru/20231002/lider-1899994062.html

липецкая область

добринский район

задонский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, липецкая область, добринский район, задонский район, игорь артамонов