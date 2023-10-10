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В Липецкой области отремонтируют четыре моста в рамках нацпроекта - РИА Новости, 10.10.2023
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Липецкая область
 
10:45 10.10.2023 (обновлено: 11:12 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/remont-1901676736.html
В Липецкой области отремонтируют четыре моста в рамках нацпроекта
В Липецкой области отремонтируют четыре моста в рамках нацпроекта - РИА Новости, 10.10.2023
В Липецкой области отремонтируют четыре моста в рамках нацпроекта
Дорожное агентство Липецкой области заключило контракты на ремонт четырех переправ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Задонском и РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:45
2023-10-10T11:12
липецкая область
общество
липецкая область
добринский район
задонский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Дорожное агентство Липецкой области заключило контракты на ремонт четырех переправ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Задонском и Добринском районах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, работы начнутся в 2024 году. В Задонском районе отремонтирует мост через ручей на автомобильной дороге Хмелинец – Студеновка в районе деревни Полибино и мост через реку Снову возле села Ольшанец. В Добринском районе в план ремонта попали мост через реку Чамлык в селе Чамлык-Никольское и переправа через Ольшанку возле села Салтычки. Артамонов отметил, что на всех четырех переправах специалисты отремонтируют и усилят несущие конструкции, полностью поменяют мостовое полотно, барьерное и перильное ограждение, плиты примыкания, приведут в порядок подходы. "Безопасные и качественные дороги являются показателем экономического развития территории. В Липецкой области за последние пять лет отремонтировано более 2,8 тысячи километров автомобильных дорог регионального и местного значения, построено - более 80 километров. Кроме того, построены новые мосты через Дон в Лебедяни и через Воронеж к селу Преображеновка, реконструированы мосты в Данкове, Ельце, городе Грязи, построен путепровод через железнодорожные пути в Новой Жизни. Объемы работ колоссальные. Постараемся не снижать темпы", – сказал Артамонов.
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общество, липецкая область, добринский район, задонский район, игорь артамонов
Липецкая область, Общество, Липецкая область, Добринский район, Задонский район, Игорь Артамонов
В Липецкой области отремонтируют четыре моста в рамках нацпроекта

Дорожное агентство Липецкой области заключило контракты на ремонт четырех мостов

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Дорожное агентство Липецкой области заключило контракты на ремонт четырех переправ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Задонском и Добринском районах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, работы начнутся в 2024 году. В Задонском районе отремонтирует мост через ручей на автомобильной дороге Хмелинец – Студеновка в районе деревни Полибино и мост через реку Снову возле села Ольшанец. В Добринском районе в план ремонта попали мост через реку Чамлык в селе Чамлык-Никольское и переправа через Ольшанку возле села Салтычки.
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Артамонов отметил, что на всех четырех переправах специалисты отремонтируют и усилят несущие конструкции, полностью поменяют мостовое полотно, барьерное и перильное ограждение, плиты примыкания, приведут в порядок подходы.
"Безопасные и качественные дороги являются показателем экономического развития территории. В Липецкой области за последние пять лет отремонтировано более 2,8 тысячи километров автомобильных дорог регионального и местного значения, построено - более 80 километров. Кроме того, построены новые мосты через Дон в Лебедяни и через Воронеж к селу Преображеновка, реконструированы мосты в Данкове, Ельце, городе Грязи, построен путепровод через железнодорожные пути в Новой Жизни. Объемы работ колоссальные. Постараемся не снижать темпы", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьОбществоЛипецкая областьДобринский районЗадонский районИгорь Артамонов
 
 
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