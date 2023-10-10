В Липецкой области отремонтируют четыре моста в рамках нацпроекта
Дорожное агентство Липецкой области заключило контракты на ремонт четырех мостов
© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Дорожное агентство Липецкой области заключило контракты на ремонт четырех переправ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Задонском и Добринском районах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, работы начнутся в 2024 году. В Задонском районе отремонтирует мост через ручей на автомобильной дороге Хмелинец – Студеновка в районе деревни Полибино и мост через реку Снову возле села Ольшанец. В Добринском районе в план ремонта попали мост через реку Чамлык в селе Чамлык-Никольское и переправа через Ольшанку возле села Салтычки.
Артамонов отметил, что на всех четырех переправах специалисты отремонтируют и усилят несущие конструкции, полностью поменяют мостовое полотно, барьерное и перильное ограждение, плиты примыкания, приведут в порядок подходы.
"Безопасные и качественные дороги являются показателем экономического развития территории. В Липецкой области за последние пять лет отремонтировано более 2,8 тысячи километров автомобильных дорог регионального и местного значения, построено - более 80 километров. Кроме того, построены новые мосты через Дон в Лебедяни и через Воронеж к селу Преображеновка, реконструированы мосты в Данкове, Ельце, городе Грязи, построен путепровод через железнодорожные пути в Новой Жизни. Объемы работ колоссальные. Постараемся не снижать темпы", – сказал Артамонов.