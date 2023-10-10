https://ria.ru/20231010/realme-1901760190.html

Новый realme 11 поступил в продажу в России

Новый realme 11 поступил в продажу в России - РИА Новости, 10.10.2023

Новый realme 11 поступил в продажу в России

Компания realme объявила о запуске в России нового смартфона номерной серии бренда realme 11, который получил усовершенствованную камеру 108 Мп ProLight... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T20:00

2023-10-10T20:00

2023-10-10T20:00

технологии

россия

realme

наука

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Компания realme объявила о запуске в России нового смартфона номерной серии бренда realme 11, который получил усовершенствованную камеру 108 Мп ProLight (Пролайт) с трехкратным зумом, вдвое более быстрое зарядное устройство SUPERVOOC (СУПЕРВУК) мощностью 67 Вт, а также повышенную производительность с процессором Helio G99 (Хелио Джи99) и обновленным программным обеспечением (ПО), сообщает пресс-службы производителя.Высокое качество фотографий обеспечивает большая матрица Samsung ISOCELL HM6 (АЙСОСЕЛ ЭЧЭМ6) размером 1/1,67 дюйма и разрешением 108 Мп. Как и старшая модель серии, realme 11 Pro, смартфон оснащен трехкратным внутрисенсорным зумом: изображение можно увеличить в три раза без потери качества. В расширении творческих возможностей также помогают фронтальная камера с разрешением 16 Мп и монохромный модуль для портретной съемки, говорится в сообщении.Кроме того, новое поколение realme 11 поставляется с мощным зарядным устройством SUPERVOOC 67 Вт. С его помощью аккумулятор смартфона заряжается с нуля до 50% за 17 минут и за 36 минут — до 100%. Новое зарядное устройство получило 38 уровней защиты, которые смогут безопасно отключить адаптер питания при нарушении параметров заряда устройства. А инновационный дизайн и современные материалы, использованные в конструкции зарядного блока, позволили сделать его максимально компактным.Время автономной работы устройства увеличено не только за счет скорости зарядки. Оптимизированное ПО и емкий аккумулятор на 5000 мАч позволяют пользоваться всеми функциями смартфона на протяжении целого дня. Девайс может работать в режиме звонков 52 часа, 21 час - в режиме воспроизведения видео, 10 часов — при "серфинге" соцсетей и 9,19 часа - во время активной игры даже в требовательные игры, отметили в пресс-службе.Там добавили, что realme 11 получил энергоэффективный процессор MediaTek Helio G99 (МедиаТэк Хелио Джи99), изготовленный по передовому 6-нм техпроцессу с плотностью транзисторов на 211% выше, чем в предыдущем поколении. В тестах AnTuTu (АнТуТу) realme 11 в конфигурации 8+256 Гб набирает более 420 тысяч баллов. Оперативная память объемом 8 Гб с возможностью динамического увеличения еще на 8 Гб — до 16 Гб в сумме — обеспечивает максимально плавную работу устройства, в том числе при мобильном гейминге.Производительность в играх также увеличена за счет оптимизированного ПО. Инновационная функция смартфона автоматически переключается на сотовую связь, если соединение Wi-Fi слишком слабое, и заранее загружает на смартфон необходимые данные. Кроме того, realme 11 выявляет антенну с самым мощным входящим сигналом и подключается именно к ней. Если во время игры на смартфон поступает звонок, входящий сигнал перенаправляется на другую сим-карту, чтобы связь во время игры оставалось стабильной и непрерывной.Realme 11 оснащен Super AMOLED (Супер АМОЛЕД) дисплеем с частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавное погружение в контент.Дизайн "Гало", вдохновленный элитными часами, выделяет новинку среди других устройств в сегменте. Рифленый декор камеры и S-образные (Эс-образные) световые эффекты на задней панели придают realme 11 премиальный вид. А чтобы сделать пользовательский опыт более комфортным, смартфон получил интерфейс realme UI (ЮИ) 4.0. Оболочка предоставляет пользователям новейшие возможности программного обеспечения realme, заключили в пресс-службе.Realme 11 в Черном и Золотом цветах можно приобрести от 22 999 рублей за комплектацию 8+128 Гб и от 25 999 рублей – за 8+256 Гб.ㅤРеклама, ООО "МВМ"; ИНН: 7707548740, erid: 4CQwVszH9pUmpcyduUC

https://ria.ru/20230713/realme-1883769525.html

https://ria.ru/20230713/realme-1884047625.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, realme