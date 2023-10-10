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"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине
"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине - РИА Новости, 10.10.2023
"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине
Североатлантический альянс неминуемо ждет распад, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:51
2023-10-10T11:51
2023-10-10T11:51
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Североатлантический альянс неминуемо ждет распад, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя высказывание американского генерала Марка Милли о возможном конфликте США с Россией."В этом случае (победа России на Украине. – Прим. ред.) мы должны ожидать распад НАТО. Я даже не уверен, сможет ли Евросоюз выстоять, когда конфликт подойдет к концу", – признался он.Макгрегор также назвал Украину 51 штатом США, так как страна находится на полном обеспечении Вашингтона.Как ранее заявил генерал Марк Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что к словам американского генерала стоит отнестись серьезно, так как заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме.
https://ria.ru/20231010/ispytaniya-1901675687.html
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в мире, россия, украина, сша, марк милли, пентагон, алексей пушков, нато
В мире, Россия, Украина, США, Марк Милли, Пентагон, Алексей Пушков, НАТО
"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине
Полковник Макгрегор: НАТО ожидает распад в случае победы России на Украине