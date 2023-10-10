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"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине - РИА Новости, 10.10.2023
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11:51 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/raspad-1901706127.html
"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине
"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине - РИА Новости, 10.10.2023
"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине
Североатлантический альянс неминуемо ждет распад, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:51
2023-10-10T11:51
в мире
россия
украина
сша
марк милли
пентагон
алексей пушков
нато
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Североатлантический альянс неминуемо ждет распад, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя высказывание американского генерала Марка Милли о возможном конфликте США с Россией."В этом случае (победа России на Украине. – Прим. ред.) мы должны ожидать распад НАТО. Я даже не уверен, сможет ли Евросоюз выстоять, когда конфликт подойдет к концу", – признался он.Макгрегор также назвал Украину 51 штатом США, так как страна находится на полном обеспечении Вашингтона.Как ранее заявил генерал Марк Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что к словам американского генерала стоит отнестись серьезно, так как заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме.
https://ria.ru/20231010/ispytaniya-1901675687.html
https://ria.ru/20231009/stolknovenie-1901553279.html
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в мире, россия, украина, сша, марк милли, пентагон, алексей пушков, нато
В мире, Россия, Украина, США, Марк Милли, Пентагон, Алексей Пушков, НАТО
"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине

Полковник Макгрегор: НАТО ожидает распад в случае победы России на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Североатлантический альянс неминуемо ждет распад, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя высказывание американского генерала Марка Милли о возможном конфликте США с Россией.
"В этом случае (победа России на Украине. – Прим. ред.) мы должны ожидать распад НАТО. Я даже не уверен, сможет ли Евросоюз выстоять, когда конфликт подойдет к концу", – признался он.
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Макгрегор также назвал Украину 51 штатом США, так как страна находится на полном обеспечении Вашингтона.
Как ранее заявил генерал Марк Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.
Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что к словам американского генерала стоит отнестись серьезно, так как заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме.
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В миреРоссияУкраинаСШАМарк МиллиПентагонАлексей ПушковНАТО
 
 
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