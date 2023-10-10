https://ria.ru/20231010/raspad-1901706127.html

"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине

"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине - РИА Новости, 10.10.2023

"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине

Североатлантический альянс неминуемо ждет распад, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:51

2023-10-10T11:51

2023-10-10T11:51

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Североатлантический альянс неминуемо ждет распад, если Россия победит в конфликте на Украине, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя высказывание американского генерала Марка Милли о возможном конфликте США с Россией."В этом случае (победа России на Украине. – Прим. ред.) мы должны ожидать распад НАТО. Я даже не уверен, сможет ли Евросоюз выстоять, когда конфликт подойдет к концу", – признался он.Макгрегор также назвал Украину 51 штатом США, так как страна находится на полном обеспечении Вашингтона.Как ранее заявил генерал Марк Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что к словам американского генерала стоит отнестись серьезно, так как заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме.

https://ria.ru/20231010/ispytaniya-1901675687.html

https://ria.ru/20231009/stolknovenie-1901553279.html

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украина

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в мире, россия, украина, сша, марк милли, пентагон, алексей пушков, нато