https://ria.ru/20231010/raschlenenie-1901853473.html
Жителя Ленинградской области заподозрили в расчленении собутыльника
Жителя Ленинградской области заподозрили в расчленении собутыльника - РИА Новости, 10.10.2023
Жителя Ленинградской области заподозрили в расчленении собутыльника
Арестован житель Ленинградской области, задержанный по подозрению в убийстве и расчленении собутыльника, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:49
2023-10-10T18:49
2023-10-10T18:55
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901854562_0:0:1252:704_1920x0_80_0_0_977639ad58cea280803baabe20811c78.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Арестован житель Ленинградской области, задержанный по подозрению в убийстве и расчленении собутыльника, сообщает прокуратура региона. В понедельник СУ СК информировал о задержании жителя региона по подозрению в убийстве собутыльника, тело которого он расчленил. Источник РИА Новости в правоохранительных органах указывал, что часть останков тела была найдена в холодильнике подозреваемого, а часть варилась в кастрюле на плите. "Приозерский городской суд с учетом позиции городской прокуратуры избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу по 7 декабря 2023 года", - говорится в сообщении. Согласно материалам уголовного дела, 8 октября в квартире подозреваемого найдено тело 44 - летнего мужчины с признаками насильственной смерти. "Погибшего обнаружили с отчлененными верхними конечностями и множественными колото-резаными ранениями", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20221208/raschlenenie-1837313038.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901854562_99:0:1038:704_1920x0_80_0_0_756093183d00973451211776992a3d8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Ленинградской области заподозрили в расчленении собутыльника
В Приозерске арестовали мужчину, заподозрив в расчленении собутыльника
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Арестован житель Ленинградской области, задержанный по подозрению в убийстве и расчленении собутыльника, сообщает прокуратура региона.
В понедельник СУ СК
информировал о задержании жителя региона по подозрению в убийстве собутыльника, тело которого он расчленил. Источник РИА Новости в правоохранительных органах указывал, что часть останков тела была найдена в холодильнике подозреваемого, а часть варилась в кастрюле на плите.
"Приозерский городской суд с учетом позиции городской прокуратуры избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу по 7 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
Согласно материалам уголовного дела, 8 октября в квартире подозреваемого найдено тело 44 - летнего мужчины с признаками насильственной смерти. "Погибшего обнаружили с отчлененными верхними конечностями и множественными колото-резаными ранениями", - добавили в прокуратуре.
Житель Энгельса, расчленивший родителей, получил 19 лет колонии