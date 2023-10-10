https://ria.ru/20231010/raschlenenie-1901853473.html

Жителя Ленинградской области заподозрили в расчленении собутыльника

Жителя Ленинградской области заподозрили в расчленении собутыльника - РИА Новости, 10.10.2023

Жителя Ленинградской области заподозрили в расчленении собутыльника

Арестован житель Ленинградской области, задержанный по подозрению в убийстве и расчленении собутыльника, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:49

2023-10-10T18:49

2023-10-10T18:55

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Арестован житель Ленинградской области, задержанный по подозрению в убийстве и расчленении собутыльника, сообщает прокуратура региона. В понедельник СУ СК информировал о задержании жителя региона по подозрению в убийстве собутыльника, тело которого он расчленил. Источник РИА Новости в правоохранительных органах указывал, что часть останков тела была найдена в холодильнике подозреваемого, а часть варилась в кастрюле на плите. "Приозерский городской суд с учетом позиции городской прокуратуры избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу по 7 декабря 2023 года", - говорится в сообщении. Согласно материалам уголовного дела, 8 октября в квартире подозреваемого найдено тело 44 - летнего мужчины с признаками насильственной смерти. "Погибшего обнаружили с отчлененными верхними конечностями и множественными колото-резаными ранениями", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20221208/raschlenenie-1837313038.html

ленинградская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)