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Жителя Ленинградской области заподозрили в расчленении собутыльника - РИА Новости, 10.10.2023
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18:49 10.10.2023 (обновлено: 18:55 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/raschlenenie-1901853473.html
Жителя Ленинградской области заподозрили в расчленении собутыльника
Жителя Ленинградской области заподозрили в расчленении собутыльника - РИА Новости, 10.10.2023
Жителя Ленинградской области заподозрили в расчленении собутыльника
Арестован житель Ленинградской области, задержанный по подозрению в убийстве и расчленении собутыльника, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:49
2023-10-10T18:55
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Арестован житель Ленинградской области, задержанный по подозрению в убийстве и расчленении собутыльника, сообщает прокуратура региона. В понедельник СУ СК информировал о задержании жителя региона по подозрению в убийстве собутыльника, тело которого он расчленил. Источник РИА Новости в правоохранительных органах указывал, что часть останков тела была найдена в холодильнике подозреваемого, а часть варилась в кастрюле на плите. "Приозерский городской суд с учетом позиции городской прокуратуры избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу по 7 декабря 2023 года", - говорится в сообщении. Согласно материалам уголовного дела, 8 октября в квартире подозреваемого найдено тело 44 - летнего мужчины с признаками насильственной смерти. "Погибшего обнаружили с отчлененными верхними конечностями и множественными колото-резаными ранениями", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20221208/raschlenenie-1837313038.html
ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Ленинградской области заподозрили в расчленении собутыльника

В Приозерске арестовали мужчину, заподозрив в расчленении собутыльника

© Фото : СУ СК России по Ленинградской области/ВКонтакте Житель Ленинградской области, подозреваемый в убийстве своего знакомого. 10 октября 2023
Житель Ленинградской области, подозреваемый в убийстве своего знакомого. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : СУ СК России по Ленинградской области/ВКонтакте
Житель Ленинградской области, подозреваемый в убийстве своего знакомого. 10 октября 2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Арестован житель Ленинградской области, задержанный по подозрению в убийстве и расчленении собутыльника, сообщает прокуратура региона.
В понедельник СУ СК информировал о задержании жителя региона по подозрению в убийстве собутыльника, тело которого он расчленил. Источник РИА Новости в правоохранительных органах указывал, что часть останков тела была найдена в холодильнике подозреваемого, а часть варилась в кастрюле на плите.
"Приозерский городской суд с учетом позиции городской прокуратуры избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу по 7 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
Согласно материалам уголовного дела, 8 октября в квартире подозреваемого найдено тело 44 - летнего мужчины с признаками насильственной смерти. "Погибшего обнаружили с отчлененными верхними конечностями и множественными колото-резаными ранениями", - добавили в прокуратуре.
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ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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