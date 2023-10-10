СМИ: в израильском Ашкелоне ракета попала в отель
Haaretz: в Израиле на побережье Ашкелона ракета попала в отель
© AFP 2023 / JACK GUEZКомната поврежденного в результате обстрела со стороны сектора Газа отеля в Ашкелоне
Комната поврежденного в результате обстрела со стороны сектора Газа отеля в Ашкелоне
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ракета попала в отель в Ашкелоне на юге Израиля, сообщает издание Haaretz.
Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, несколько раз во вторник звучали в Ашкелоне. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) ранее угрожали нанести ракетные удары по городу в 17:00, а также призывали население эвакуироваться.
"Ракета попала в отель Regina в Ашкелоне на юге Израиля", — говорится в сообщении.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта — более тысячи человек, сообщило во вторник посольство Израиля в США.
Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788.
Бригады "Аль-Кассам"заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.