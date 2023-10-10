https://ria.ru/20231010/rabota-1901650112.html

Опрос показал, сколько россиян недовольны своей работой

Опрос показал, сколько россиян недовольны своей работой - РИА Новости, 10.10.2023

Опрос показал, сколько россиян недовольны своей работой

Каждый шестой россиянин недоволен своей работой, каждый третий в 2024 году намерен ее сменить, а четверть - освоить новую профессию, говорится в исследовании... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T06:33

2023-10-10T06:33

2023-10-10T06:33

общество

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Каждый шестой россиянин недоволен своей работой, каждый третий в 2024 году намерен ее сменить, а четверть - освоить новую профессию, говорится в исследовании образовательной платформы Clevers, имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Большинство россиян в целом довольны своей работой, но доля тех, кому совсем не нравится то, чем он занимается, оказалась весьма заметна - это каждый шестой. Каждый третий россиянин в 2024 году намерен сменить работу, а четверть - освоить новую профессию ... 300 тысяч рублей - максимальная сумма, которую большинство россиян готовы вложить, чтобы сменить род деятельности", - говорится в исследовании. В свою очередь женщины высказывали недовольство в отношении работы реже опрошенных мужчин: 28% против 39% соответственно. Ключевые причины недовольства работой - карьерный потолок и недостаточно высокая зарплата. Наиболее высокая доля тех, кто любит свою работу, отмечается в следующих отраслях - дизайнеры, работники сферы образования, специалисты IT-сектора, а также участники финансового сектора и медицинской сферы. При этом чаще других на условия труда жалуются представители добывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслей. Из числа тех, кто намерен сменить работу, большинство объясняли свое желание недостаточно высокой зарплатой, отсутствием перспектив зарплатного роста и неудовлетворительными отношениями с руководством. А из причин по смене профессии выделили низкий уровень зарплаты, отсутствие перспектив роста и желание попробовать что-то новое. По словам аналитиков, почти половина опрошенных - 47% - готовы потратить от 100 тысяч рублей до 130 тысяч рублей в год на смену профессии, 29% - до 100 тысяч рублей, 18% - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, а остальные 6% - больше полумиллиона. При этом мужчины готовы вложить в это больше, чем женщины. Среди них потратить на смену профессии больше 300 тысяч рублей готовы 31%, в то время как среди женщин - всего 20%.

https://ria.ru/20230927/mintrud-1898847937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество