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Рогов сообщил о продвижении ВС России у Пятихаток
Рогов сообщил о продвижении ВС России у Пятихаток - РИА Новости, 10.10.2023
Рогов сообщил о продвижении ВС России у Пятихаток
Российские войска продвинулись на несколько сотен метров на участке Жеребянки-Пятихатки в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:14
2023-10-10T15:14
2023-10-10T15:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Российские войска продвинулись на несколько сотен метров на участке Жеребянки-Пятихатки в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Сегодня поутру началась активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки-Пятихатки васильевского направления запорожского фронта. На данный момент в результате контратакующих действий русской армии есть продвижение в несколько сот метров", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, на этом участке фронта идут активные боевые действия высокой интенсивности. Согласно сводке Минобороны за вторник, на запорожском и южнодонецком направлениях потери ВСУ за сутки составили около 280 военных, были отражены две атаки в районе Приютного.
запорожская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о продвижении ВС России у Пятихаток
Рогов: ВС России продвинулись на несколько сотен метров у Пятихаток