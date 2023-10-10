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Рогов сообщил о продвижении ВС России у Пятихаток

Рогов сообщил о продвижении ВС России у Пятихаток - РИА Новости, 10.10.2023

Рогов сообщил о продвижении ВС России у Пятихаток

Российские войска продвинулись на несколько сотен метров на участке Жеребянки-Пятихатки в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:14

2023-10-10T15:14

2023-10-10T15:14

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Российские войска продвинулись на несколько сотен метров на участке Жеребянки-Пятихатки в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Сегодня поутру началась активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки-Пятихатки васильевского направления запорожского фронта. На данный момент в результате контратакующих действий русской армии есть продвижение в несколько сот метров", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, на этом участке фронта идут активные боевые действия высокой интенсивности. Согласно сводке Минобороны за вторник, на запорожском и южнодонецком направлениях потери ВСУ за сутки составили около 280 военных, были отражены две атаки в районе Приютного.

запорожская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины