Рейтинг@Mail.ru
Рогов сообщил о продвижении ВС России у Пятихаток - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/pyatikhatki-1901787775.html
Рогов сообщил о продвижении ВС России у Пятихаток
Рогов сообщил о продвижении ВС России у Пятихаток - РИА Новости, 10.10.2023
Рогов сообщил о продвижении ВС России у Пятихаток
Российские войска продвинулись на несколько сотен метров на участке Жеребянки-Пятихатки в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:14
2023-10-10T15:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823589084_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c447e287e672fa0e5eb03df8343c5e5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Российские войска продвинулись на несколько сотен метров на участке Жеребянки-Пятихатки в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Сегодня поутру началась активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки-Пятихатки васильевского направления запорожского фронта. На данный момент в результате контратакующих действий русской армии есть продвижение в несколько сот метров", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, на этом участке фронта идут активные боевые действия высокой интенсивности. Согласно сводке Минобороны за вторник, на запорожском и южнодонецком направлениях потери ВСУ за сутки составили около 280 военных, были отражены две атаки в районе Приютного.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823589084_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_70b6aa23b75ef7908313ebced28f3608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о продвижении ВС России у Пятихаток

Рогов: ВС России продвинулись на несколько сотен метров у Пятихаток

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Российские войска продвинулись на несколько сотен метров на участке Жеребянки-Пятихатки в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Сегодня поутру началась активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки-Пятихатки васильевского направления запорожского фронта. На данный момент в результате контратакующих действий русской армии есть продвижение в несколько сот метров", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, на этом участке фронта идут активные боевые действия высокой интенсивности.
Согласно сводке Минобороны за вторник, на запорожском и южнодонецком направлениях потери ВСУ за сутки составили около 280 военных, были отражены две атаки в районе Приютного.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала