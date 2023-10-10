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Путин провел переговоры с главой переходного периода Мали - РИА Новости, 10.10.2023
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18:23 10.10.2023 (обновлено: 18:30 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/putin-1901845203.html
Путин провел переговоры с главой переходного периода Мали
Путин провел переговоры с главой переходного периода Мали - РИА Новости, 10.10.2023
Путин провел переговоры с главой переходного периода Мали
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, в ходе беседы главы государств обменялись РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:23
2023-10-10T18:30
мали
россия
владимир путин
ассими гойта
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, в ходе беседы главы государств обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, а также подтвердили настрой на укрепление экономических связей, сотрудничества в безопасности и борьбе с терроризмом, сообщили в пресс-службе Кремля."По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Владимира Путина и Ассими Гойты в рамках второго саммита "Россия-Африка" в июле. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом. С малийской стороны выражена признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь. Проведен также обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе", - говорится в сообщении.
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мали, россия, владимир путин, ассими гойта
Мали, Россия, Владимир Путин, Ассими Гойта
Путин провел переговоры с главой переходного периода Мали

Путин и глава переходного периода Мали обсудили двустороннее сотрудничество

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, в ходе беседы главы государств обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, а также подтвердили настрой на укрепление экономических связей, сотрудничества в безопасности и борьбе с терроризмом, сообщили в пресс-службе Кремля.
"По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Владимира Путина и Ассими Гойты в рамках второго саммита "Россия-Африка" в июле. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом. С малийской стороны выражена признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь. Проведен также обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе", - говорится в сообщении.
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МалиРоссияВладимир ПутинАссими Гойта
 
 
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