https://ria.ru/20231010/putin-1901789406.html
Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин
Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2023
Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин
Москва и Багдад успешно координируют работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировых энергорынках, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:21
2023-10-10T15:21
2023-10-10T15:39
экономика
цены на нефть
россия
ирак
москва
владимир путин
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901789254_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_7d77b563c19111adde7371a5066d89ee.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Москва и Багдад успешно координируют работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировых энергорынках, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. "Мы координируем работу в рамках ОПЕК+, и делаем это весьма успешно, с целью стабилизации ситуации на мировых рынках. В целом нам это удается. И надеюсь, мы так и будем работать дальше", - отметил российский лидер. Путин констатировал, что энергетика - это ключевое направление взаимодействия между РФ и Ираком. "Наши крупнейшие компании работают в вашей стране, и весьма успешно. Общий объем инвестиций наших компаний составил примерно 19 миллиардов долларов. И есть перспективы дальнейшего развития нашего взаимодействия. Оно является весьма эффективным в этой сфере", - добавил он.
https://ria.ru/20231010/putin-1901785891.html
https://ria.ru/20231004/opek-1900448413.html
россия
ирак
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901789254_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4a4ac3d76a176e80a3e66c0562b8b54d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, ирак, москва, владимир путин, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, Ирак, Москва, Владимир Путин, ОПЕК
Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин
Путин: Россия и Ирак координируют работу в ОПЕК+ для стабилизации на рынках
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Москва и Багдад успешно координируют работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировых энергорынках, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
"Мы координируем работу в рамках ОПЕК+, и делаем это весьма успешно, с целью стабилизации ситуации на мировых рынках. В целом нам это удается. И надеюсь, мы так и будем работать дальше", - отметил российский лидер.
Путин предложил премьеру Ирака обсудить палестино-израильский конфликт
Путин констатировал, что энергетика - это ключевое направление взаимодействия между РФ и Ираком.
"Наши крупнейшие компании работают в вашей стране, и весьма успешно. Общий объем инвестиций наших компаний составил примерно 19 миллиардов долларов. И есть перспективы дальнейшего развития нашего взаимодействия. Оно является весьма эффективным в этой сфере", - добавил он.
Комитет ОПЕК+ порекомендовал сохранить квоты на добычу нефти