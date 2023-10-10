https://ria.ru/20231010/putin-1901789406.html

Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин

Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2023

Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин

Москва и Багдад успешно координируют работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировых энергорынках, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:21

2023-10-10T15:21

2023-10-10T15:39

экономика

цены на нефть

россия

ирак

москва

владимир путин

опек

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Москва и Багдад успешно координируют работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировых энергорынках, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. "Мы координируем работу в рамках ОПЕК+, и делаем это весьма успешно, с целью стабилизации ситуации на мировых рынках. В целом нам это удается. И надеюсь, мы так и будем работать дальше", - отметил российский лидер. Путин констатировал, что энергетика - это ключевое направление взаимодействия между РФ и Ираком. "Наши крупнейшие компании работают в вашей стране, и весьма успешно. Общий объем инвестиций наших компаний составил примерно 19 миллиардов долларов. И есть перспективы дальнейшего развития нашего взаимодействия. Оно является весьма эффективным в этой сфере", - добавил он.

https://ria.ru/20231010/putin-1901785891.html

https://ria.ru/20231004/opek-1900448413.html

россия

ирак

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, россия, ирак, москва, владимир путин, опек