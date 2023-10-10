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Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2023
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15:21 10.10.2023 (обновлено: 15:39 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/putin-1901789406.html
Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин
Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин - РИА Новости, 10.10.2023
Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин
Москва и Багдад успешно координируют работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировых энергорынках, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:21
2023-10-10T15:39
экономика
цены на нефть
россия
ирак
москва
владимир путин
опек
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Москва и Багдад успешно координируют работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировых энергорынках, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. "Мы координируем работу в рамках ОПЕК+, и делаем это весьма успешно, с целью стабилизации ситуации на мировых рынках. В целом нам это удается. И надеюсь, мы так и будем работать дальше", - отметил российский лидер. Путин констатировал, что энергетика - это ключевое направление взаимодействия между РФ и Ираком. "Наши крупнейшие компании работают в вашей стране, и весьма успешно. Общий объем инвестиций наших компаний составил примерно 19 миллиардов долларов. И есть перспективы дальнейшего развития нашего взаимодействия. Оно является весьма эффективным в этой сфере", - добавил он.
https://ria.ru/20231010/putin-1901785891.html
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экономика, цены на нефть, россия, ирак, москва, владимир путин, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, Ирак, Москва, Владимир Путин, ОПЕК
Россия и Ирак успешно координируют работу в ОПЕК+, заявил Путин

Путин: Россия и Ирак координируют работу в ОПЕК+ для стабилизации на рынках

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве. 10 октября 2023
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве. 10 октября 2023
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Москва и Багдад успешно координируют работу в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на мировых энергорынках, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
"Мы координируем работу в рамках ОПЕК+, и делаем это весьма успешно, с целью стабилизации ситуации на мировых рынках. В целом нам это удается. И надеюсь, мы так и будем работать дальше", - отметил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Путин предложил премьеру Ирака обсудить палестино-израильский конфликт
15:09
Путин констатировал, что энергетика - это ключевое направление взаимодействия между РФ и Ираком.
"Наши крупнейшие компании работают в вашей стране, и весьма успешно. Общий объем инвестиций наших компаний составил примерно 19 миллиардов долларов. И есть перспективы дальнейшего развития нашего взаимодействия. Оно является весьма эффективным в этой сфере", - добавил он.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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4 октября, 14:51
 
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