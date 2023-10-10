https://ria.ru/20231010/putin-1901785891.html

Путин предложил премьеру Ирака обсудить палестино-израильский конфликт

Путин предложил премьеру Ирака обсудить палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 10.10.2023

Путин предложил премьеру Ирака обсудить палестино-израильский конфликт

Все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:09

2023-10-10T15:09

2023-10-10T15:09

в мире

ирак

россия

израиль

владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. "В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю, и ваша позиция, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны", - сказал Путин. Он предложил обсудить эту и другие темы в ходе переговоров. "После встречи в широком формате еще запланирован разговор в ходе ланча тет-а-тет, будет возможность все обсудить в деталях", - добавил президент России.

https://ria.ru/20231010/prestupleniya-1901775469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, россия, израиль, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году