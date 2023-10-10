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Путин предложил премьеру Ирака обсудить палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 10.10.2023
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15:09 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/putin-1901785891.html
Путин предложил премьеру Ирака обсудить палестино-израильский конфликт
Путин предложил премьеру Ирака обсудить палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 10.10.2023
Путин предложил премьеру Ирака обсудить палестино-израильский конфликт
Все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:09
2023-10-10T15:09
в мире
ирак
россия
израиль
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. "В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю, и ваша позиция, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны", - сказал Путин. Он предложил обсудить эту и другие темы в ходе переговоров. "После встречи в широком формате еще запланирован разговор в ходе ланча тет-а-тет, будет возможность все обсудить в деталях", - добавил президент России.
https://ria.ru/20231010/prestupleniya-1901775469.html
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в мире, ирак, россия, израиль, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Россия, Израиль, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин предложил премьеру Ирака обсудить палестино-израильский конфликт

Путин: ущерб населению в палестино-израильском конфликте надо свести к нулю

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
"В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю, и ваша позиция, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны", - сказал Путин.
Он предложил обсудить эту и другие темы в ходе переговоров. "После встречи в широком формате еще запланирован разговор в ходе ланча тет-а-тет, будет возможность все обсудить в деталях", - добавил президент России.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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В миреИракРоссияИзраильВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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