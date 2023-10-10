Путин прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке
Путин заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта — результат провала американской политики и игнорирования решений Совбеза ООН, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Кремле.
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"К сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон", — сказал президент.
Вашингтон продвигал свои собственные представления о том, как должно проходить урегулирование, оказывал давление на обе стороны, продолжил российский лидер. Оказывая это давление, США каждый раз игнорировали коренные интересы палестинского народа, необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию суверенного палестинского государства.
Путин подчеркнул, что позиция России, как и Ирака, заключается в необходимости минимизировать ущерб для гражданского населения и свести его к нулю.
Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС достигло 900, сообщает издание Haaretz. Известно о гибели двух граждан России. Палестинское движение объявило, что захватило в плен более 100 израильтян, включая высокопоставленных военных.
По данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа выросло до 788.