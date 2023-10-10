https://ria.ru/20231010/putin-1901783553.html

Путин прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке

Путин прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.10.2023

Путин прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке

Обострение палестино-израильского конфликта — результат провала американской политики и игнорирования решений Совбеза ООН, заявил Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:01

2023-10-10T15:01

2023-10-10T15:48

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта — результат провала американской политики и игнорирования решений Совбеза ООН, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Кремле. "К сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон", — сказал президент.Вашингтон продвигал свои собственные представления о том, как должно проходить урегулирование, оказывал давление на обе стороны, продолжил российский лидер. Оказывая это давление, США каждый раз игнорировали коренные интересы палестинского народа, необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию суверенного палестинского государства.Путин подчеркнул, что позиция России, как и Ирака, заключается в необходимости минимизировать ущерб для гражданского населения и свести его к нулю.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС достигло 900, сообщает издание Haaretz. Известно о гибели двух граждан России. Палестинское движение объявило, что захватило в плен более 100 израильтян, включая высокопоставленных военных.По данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа выросло до 788.

https://ria.ru/20231010/diplomatiya-1901760846.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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"Яркий пример провала политики США". Путин про обострение ситуации на Ближнем Востоке "Яркий пример провала политики США". Путин про обострение ситуации на Ближнем Востоке 2023-10-10T15:01 true PT0M52S

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Дарья Буймова

сша, владимир путин, в мире, ближний восток, россия, израиль, оон