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Пушков ответил на слова генерала Милли о войне с Россией - РИА Новости, 10.10.2023
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06:16 10.10.2023 (обновлено: 12:47 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/pushkov-1901649933.html
Пушков ответил на слова генерала Милли о войне с Россией
Пушков ответил на слова генерала Милли о войне с Россией - РИА Новости, 10.10.2023
Пушков ответил на слова генерала Милли о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание американского генерала Марка Милли о возможном конфликте США с Россией. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T06:16
2023-10-10T12:47
в мире
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание американского генерала Марка Милли о возможном конфликте США с Россией.Как ранее заявил Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.По мнению Пушкова, к словам американского генерала стоит "отнестись серьезно". "Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме", — отметил он.При этом сенатор указал на рост вероятности того, что Вашингтону будет "не до военного конфликта с Россией". Он напомнил, что все больше влиятельных фигур, начиная с претендентов на пост президента США от республиканцев — Дональда Трампа, Рона Десантиса и Вивека Рамасвами, считают главным противником и соперником не Россию, а Китай, призывая не финансировать Украину, а готовиться к столкновению с Пекином из-за Тайваня.Вторым фактором, снижающим вероятность прямого конфликта США с Россией, Пушков назвал "множественность вызовов", ставящих под сомнение гегемонию Штатов, включая эволюцию Глобального Юга к большей самостоятельности в мировых делах. "Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов", — выразил уверенность сенатор.Третьим фактором Пушков назвал необходимость для США вмешиваться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего "глобального лидерства". "Это уже сегодня три кризиса — ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный. Уже сейчас военный конфликт в Израиле требует от США качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке. Все это означает перенапряжение сил даже для такой сверхдержавы, как США", — резюмировал он.
https://ria.ru/20231010/pomosch-1901639389.html
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в мире, сша, россия, марк милли, дональд трамп, алексей пушков, украина, израиль
В мире, США, Россия, Марк Милли, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Украина, Израиль
Пушков ответил на слова генерала Милли о войне с Россией

Пушков призвал всерьез отнестись к словам Милли о возможной войне с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание американского генерала Марка Милли о возможном конфликте США с Россией.
Как ранее заявил Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.
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По мнению Пушкова, к словам американского генерала стоит "отнестись серьезно". "Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме", — отметил он.
При этом сенатор указал на рост вероятности того, что Вашингтону будет "не до военного конфликта с Россией". Он напомнил, что все больше влиятельных фигур, начиная с претендентов на пост президента США от республиканцев — Дональда Трампа, Рона Десантиса и Вивека Рамасвами, считают главным противником и соперником не Россию, а Китай, призывая не финансировать Украину, а готовиться к столкновению с Пекином из-за Тайваня.
Вторым фактором, снижающим вероятность прямого конфликта США с Россией, Пушков назвал "множественность вызовов", ставящих под сомнение гегемонию Штатов, включая эволюцию Глобального Юга к большей самостоятельности в мировых делах. "Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов", — выразил уверенность сенатор.
Третьим фактором Пушков назвал необходимость для США вмешиваться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего "глобального лидерства". "Это уже сегодня три кризиса — ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный. Уже сейчас военный конфликт в Израиле требует от США качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке. Все это означает перенапряжение сил даже для такой сверхдержавы, как США", — резюмировал он.
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