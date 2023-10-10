https://ria.ru/20231010/pushkov-1901649933.html

Пушков ответил на слова генерала Милли о войне с Россией

Пушков ответил на слова генерала Милли о войне с Россией - РИА Новости, 10.10.2023

Пушков ответил на слова генерала Милли о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание американского генерала Марка Милли о возможном конфликте США с Россией. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T06:16

2023-10-10T06:16

2023-10-10T12:47

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание американского генерала Марка Милли о возможном конфликте США с Россией.Как ранее заявил Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.По мнению Пушкова, к словам американского генерала стоит "отнестись серьезно". "Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме", — отметил он.При этом сенатор указал на рост вероятности того, что Вашингтону будет "не до военного конфликта с Россией". Он напомнил, что все больше влиятельных фигур, начиная с претендентов на пост президента США от республиканцев — Дональда Трампа, Рона Десантиса и Вивека Рамасвами, считают главным противником и соперником не Россию, а Китай, призывая не финансировать Украину, а готовиться к столкновению с Пекином из-за Тайваня.Вторым фактором, снижающим вероятность прямого конфликта США с Россией, Пушков назвал "множественность вызовов", ставящих под сомнение гегемонию Штатов, включая эволюцию Глобального Юга к большей самостоятельности в мировых делах. "Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов", — выразил уверенность сенатор.Третьим фактором Пушков назвал необходимость для США вмешиваться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего "глобального лидерства". "Это уже сегодня три кризиса — ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный. Уже сейчас военный конфликт в Израиле требует от США качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке. Все это означает перенапряжение сил даже для такой сверхдержавы, как США", — резюмировал он.

https://ria.ru/20231010/pomosch-1901639389.html

https://ria.ru/20231010/pomosch-1901648113.html

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в мире, сша, россия, марк милли, дональд трамп, алексей пушков, украина, израиль