Пушков ответил на слова генерала Милли о войне с Россией
Пушков призвал всерьез отнестись к словам Милли о возможной войне с Россией
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание американского генерала Марка Милли о возможном конфликте США с Россией.
Как ранее заявил Милли, недавно ушедший в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США, вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастет, если Россия победит в конфликте на Украине.
По мнению Пушкова, к словам американского генерала стоит "отнестись серьезно". "Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме", — отметил он.
При этом сенатор указал на рост вероятности того, что Вашингтону будет "не до военного конфликта с Россией". Он напомнил, что все больше влиятельных фигур, начиная с претендентов на пост президента США от республиканцев — Дональда Трампа, Рона Десантиса и Вивека Рамасвами, считают главным противником и соперником не Россию, а Китай, призывая не финансировать Украину, а готовиться к столкновению с Пекином из-за Тайваня.
Вторым фактором, снижающим вероятность прямого конфликта США с Россией, Пушков назвал "множественность вызовов", ставящих под сомнение гегемонию Штатов, включая эволюцию Глобального Юга к большей самостоятельности в мировых делах. "Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов", — выразил уверенность сенатор.
Третьим фактором Пушков назвал необходимость для США вмешиваться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего "глобального лидерства". "Это уже сегодня три кризиса — ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный. Уже сейчас военный конфликт в Израиле требует от США качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке. Все это означает перенапряжение сил даже для такой сверхдержавы, как США", — резюмировал он.