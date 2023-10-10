https://ria.ru/20231010/psikhologiya-1901618960.html
Психология жилья. Существует ли рай в шалаше
Психология жилья. Существует ли рай в шалаше - РИА Новости, 10.10.2023
Психология жилья. Существует ли рай в шалаше
Выясняем, могут ли какие-то параметры дома не состыковываться с нами на психологическом уровне и даже вредить ментальному здоровью. И нужно ли прислушиваться к ощущениям при выборе квартиры?
2023-10-10T12:00
2023-10-10T12:00
2023-10-10T12:31
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недвижимость
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квартира
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Психология жилья. Существует ли рай в шалаше
Выясняем, могут ли какие-то параметры дома не состыковываться с нами на психологическом уровне и даже вредить ментальному здоровью. И нужно ли прислушиваться к ощущениям при выборе квартиры?
audio/mpeg
Психология жилья. Существует ли рай в шалаше
Выясняем, могут ли какие-то параметры дома не состыковываться с нами на психологическом уровне и даже вредить ментальному здоровью. И нужно ли прислушиваться к ощущениям при выборе квартиры?
audio/mpeg
Как правильно реагировать на неадекватных соседей и как превратить дискомфорт в мотивацию - рассказывает кандидат психологических наук, руководитель "Лаборатории психологии здоровья" НМИЦ ТПМ Минздрава России и практикующий психолог Михаил Хорс.1:08 влияет ли на нас пространство4:18 как психика обесценивает достижения5:12 дом в психологии – это что?8:22 ощущения при выборе квартиры10:34 критическое мышление при выборе жилья11:28 влияют ли на психику низкие полотки и маленькие окна14:19 перестраиваемся с помощью обоняния15:39 колористика интерьера19:58 природные элементы в интерьере21:17 насколько важны парк и соседи22:14 как реагировать на неадекватных соседей23:55 люди не рождены для вечного счастья25:18 есть два типа стресса – один из них укрепляющий25:43 сам человек как источник стресса в квартиреСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, дизайн, квартира, аудио
Пятый угол, Недвижимость, Дизайн, Квартира
Психология жилья. Существует ли рай в шалаше
Выясняем, могут ли какие-то параметры дома не состыковываться с нами на психологическом уровне и даже вредить ментальному здоровью. И нужно ли прислушиваться к ощущениям при выборе квартиры?
Как правильно реагировать на неадекватных соседей и как превратить дискомфорт в мотивацию - рассказывает кандидат психологических наук, руководитель "Лаборатории психологии здоровья" НМИЦ ТПМ Минздрава России и практикующий психолог Михаил Хорс
.
1:08 влияет ли на нас пространство
4:18 как психика обесценивает достижения
5:12 дом в психологии – это что?
8:22 ощущения при выборе квартиры
10:34 критическое мышление при выборе жилья
11:28 влияют ли на психику низкие полотки и маленькие окна
14:19 перестраиваемся с помощью обоняния
15:39 колористика интерьера
19:58 природные элементы в интерьере
21:17 насколько важны парк и соседи
22:14 как реагировать на неадекватных соседей
23:55 люди не рождены для вечного счастья
25:18 есть два типа стресса – один из них укрепляющий
25:43 сам человек как источник стресса в квартире
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