https://ria.ru/20231010/psikhologiya-1901618960.html

Психология жилья. Существует ли рай в шалаше

Психология жилья. Существует ли рай в шалаше - РИА Новости, 10.10.2023

Психология жилья. Существует ли рай в шалаше

Выясняем, могут ли какие-то параметры дома не состыковываться с нами на психологическом уровне и даже вредить ментальному здоровью. И нужно ли прислушиваться к ощущениям при выборе квартиры?

2023-10-10T12:00

2023-10-10T12:00

2023-10-10T12:31

пятый угол

недвижимость

дизайн

квартира

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Психология жилья. Существует ли рай в шалаше Выясняем, могут ли какие-то параметры дома не состыковываться с нами на психологическом уровне и даже вредить ментальному здоровью. И нужно ли прислушиваться к ощущениям при выборе квартиры? audio/mpeg

Психология жилья. Существует ли рай в шалаше Выясняем, могут ли какие-то параметры дома не состыковываться с нами на психологическом уровне и даже вредить ментальному здоровью. И нужно ли прислушиваться к ощущениям при выборе квартиры? audio/mpeg

Как правильно реагировать на неадекватных соседей и как превратить дискомфорт в мотивацию - рассказывает кандидат психологических наук, руководитель "Лаборатории психологии здоровья" НМИЦ ТПМ Минздрава России и практикующий психолог Михаил Хорс.1:08 влияет ли на нас пространство4:18 как психика обесценивает достижения5:12 дом в психологии – это что?8:22 ощущения при выборе квартиры10:34 критическое мышление при выборе жилья11:28 влияют ли на психику низкие полотки и маленькие окна14:19 перестраиваемся с помощью обоняния15:39 колористика интерьера19:58 природные элементы в интерьере21:17 насколько важны парк и соседи22:14 как реагировать на неадекватных соседей23:55 люди не рождены для вечного счастья25:18 есть два типа стресса – один из них укрепляющий25:43 сам человек как источник стресса в квартиреСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

недвижимость, дизайн, квартира, аудио