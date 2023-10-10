https://ria.ru/20231010/proizvodstvo-1901851028.html

В Тульской области стартовало строительство литейного производства

В Тульской области стартовало строительство литейного производства - РИА Новости, 10.10.2023

В Тульской области стартовало строительство литейного производства

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во вторник дал старт строительству в особой экономической зоне "Узловая" уникального литейного производства компании... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:43

2023-10-10T18:43

2023-10-10T18:43

тульская область

тульская область

алексей дюмин

технологии

россия

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ТУЛА, 10 окт — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во вторник дал старт строительству в особой экономической зоне "Узловая" уникального литейного производства компании "Газпром", сообщил РИА Новости представитель правительства региона. "На нем будут изготавливать отечественные высокоточные отливки лопаток для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин. На производстве впервые в России будут внедрены передовые литейные технологии", – сказал собеседник агентства. В ходе торжественной церемонии была установлена первая колонна производственного корпуса. Соглашение о создании производства было заключено в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Строительство литейного комплекса планируется завершить в 2025 году, а выпуск первой партии продукции ожидается в 2026 году. На предприятии будет создано более 500 рабочих мест. "Сегодня мы даем старт новому важному для Тульской области высокотехнологичному капиталоемкому проекту. Строительство нового высокотехнологичного литейного производства в особой экономической зоне "Узловая" – это не только инвестиции в регион и создание новых рабочих мест, но и уникальные компетенции и технологии, которые приходят на замену импортным. Это соответствует задачам, которые перед нами ставит президент Владимир Владимирович Путин", – обратился к участникам церемонии открытия производства Дюмин. Он напомнил, что резидентами особой экономической зоны "Узловая" на сегодняшний день стали 26 компаний. Создано около 2 тысячи рабочих мест, привлечено более 23 миллиардов рублей инвестиций. "Эта территория уже показала свою эффективность, и мы продолжим развивать ее и расширять – на благо жителей региона, инвесторов и экономики в целом", –цитируют в правительстве слова губернатора. В режиме видеоконференцсвязи в церемонии принял участие глава "Газпрома" Алексей Миллер.

https://ria.ru/20230926/ovoschi-1898824113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, технологии, россия