https://ria.ru/20231010/proizvodstvo-1901851028.html
В Тульской области стартовало строительство литейного производства
В Тульской области стартовало строительство литейного производства - РИА Новости, 10.10.2023
В Тульской области стартовало строительство литейного производства
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во вторник дал старт строительству в особой экономической зоне "Узловая" уникального литейного производства компании... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:43
2023-10-10T18:43
2023-10-10T18:43
тульская область
тульская область
алексей дюмин
технологии
россия
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ТУЛА, 10 окт — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во вторник дал старт строительству в особой экономической зоне "Узловая" уникального литейного производства компании "Газпром", сообщил РИА Новости представитель правительства региона. "На нем будут изготавливать отечественные высокоточные отливки лопаток для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин. На производстве впервые в России будут внедрены передовые литейные технологии", – сказал собеседник агентства. В ходе торжественной церемонии была установлена первая колонна производственного корпуса. Соглашение о создании производства было заключено в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Строительство литейного комплекса планируется завершить в 2025 году, а выпуск первой партии продукции ожидается в 2026 году. На предприятии будет создано более 500 рабочих мест. "Сегодня мы даем старт новому важному для Тульской области высокотехнологичному капиталоемкому проекту. Строительство нового высокотехнологичного литейного производства в особой экономической зоне "Узловая" – это не только инвестиции в регион и создание новых рабочих мест, но и уникальные компетенции и технологии, которые приходят на замену импортным. Это соответствует задачам, которые перед нами ставит президент Владимир Владимирович Путин", – обратился к участникам церемонии открытия производства Дюмин. Он напомнил, что резидентами особой экономической зоны "Узловая" на сегодняшний день стали 26 компаний. Создано около 2 тысячи рабочих мест, привлечено более 23 миллиардов рублей инвестиций. "Эта территория уже показала свою эффективность, и мы продолжим развивать ее и расширять – на благо жителей региона, инвесторов и экономики в целом", –цитируют в правительстве слова губернатора. В режиме видеоконференцсвязи в церемонии принял участие глава "Газпрома" Алексей Миллер.
https://ria.ru/20230926/ovoschi-1898824113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, алексей дюмин, технологии, россия
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, Технологии, Россия
ТУЛА, 10 окт — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во вторник дал старт строительству в особой экономической зоне "Узловая" уникального литейного производства компании "Газпром", сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"На нем будут изготавливать отечественные высокоточные отливки лопаток для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин. На производстве впервые в России
будут внедрены передовые литейные технологии", – сказал собеседник агентства.
В ходе торжественной церемонии была установлена первая колонна производственного корпуса. Соглашение о создании производства было заключено в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Строительство литейного комплекса планируется завершить в 2025 году, а выпуск первой партии продукции ожидается в 2026 году. На предприятии будет создано более 500 рабочих мест.
"Сегодня мы даем старт новому важному для Тульской области высокотехнологичному капиталоемкому проекту. Строительство нового высокотехнологичного литейного производства в особой экономической зоне "Узловая" – это не только инвестиции в регион и создание новых рабочих мест, но и уникальные компетенции и технологии, которые приходят на замену импортным. Это соответствует задачам, которые перед нами ставит президент Владимир Владимирович Путин", – обратился к участникам церемонии открытия производства Дюмин.
В Тульской области открылся комплекс по выращиванию и переработке овощей
Он напомнил, что резидентами особой экономической зоны "Узловая" на сегодняшний день стали 26 компаний. Создано около 2 тысячи рабочих мест, привлечено более 23 миллиардов рублей инвестиций.
"Эта территория уже показала свою эффективность, и мы продолжим развивать ее и расширять – на благо жителей региона, инвесторов и экономики в целом", –цитируют в правительстве слова губернатора.
В режиме видеоконференцсвязи в церемонии принял участие глава "Газпрома" Алексей Миллер
.