https://ria.ru/20231010/proekty-1901837771.html
Резиденты "Сколково" представили свои проекты на "Микроэлектронике-2023"
Резиденты "Сколково" представили свои проекты на "Микроэлектронике-2023" - РИА Новости, 10.10.2023
Резиденты "Сколково" представили свои проекты на "Микроэлектронике-2023"
Компании-резиденты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) презентовали свои разработки в области интеллектуального управления, оптоэлектроники и фотоники в рамках форума... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:30
2023-10-10T18:30
2023-10-10T18:30
экономика
денис мантуров
сколково
фонд "сколково"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
россия
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Компании-резиденты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) презентовали свои разработки в области интеллектуального управления, оптоэлектроники и фотоники в рамках форума "Микроэлектроника-2023", сообщает пресс-служба Фонда. Разработчики представили спектрорадиометр для выращивания растений в условиях закрытого грунта, пикосекундные волоконные лазеры, нейроморфный процессор, кремниевые фотодетекторы, лавинный детектор одиночных фотонов и другие технологии. Все они получают материальную и экспертную поддержку "Сколково", говорится в сообщении. "Представленные на форуме разработки потенциально способны обеспечить не только замещение импортных аналогов, но и качественный рост российского рынка микроэлектроники. Некоторые из них используют следующее поколение технологий, которые в будущем распространятся по всему миру. Мы делаем все возможное, чтобы наиболее перспективные проекты получили поддержку на самой ранней стадии", — цитирует пресс-служба слова вице-президента, исполнительного директора кластера передовых производственных технологий Фонда "Сколково" Алексея Белякова. В ходе форума стенд "Сколково" посетил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, бюджетные инвестиции в развитие российской микроэлектроники в 2024 году превысят 210 миллиардов рублей. "Государство кратно повысило уровень финансирования. Еще в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей. В нынешнем году они составили уже 147 миллиардов, а в следующем превысят 210 миллиардов рублей. Это позволяет нам одновременно выстроить полноценную систему управления отрасли и обеспечить ее всестороннюю поддержку", - отметил Мантуров. Форум "Микроэлектроника-2023" проходит с 9 по 14 октября на федеральной территории "Сириус". Организаторы форума - АО "НИИ Молекулярной электроники" и АО "НИИ Микроэлектронной аппаратуры "Прогресс" при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства науки и высшего образования РФ.
https://ria.ru/20230617/skolkovo-1878885282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис мантуров, сколково, фонд "сколково", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, россия
Экономика, Денис Мантуров, Сколково, Фонд "Сколково", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии, Россия
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Компании-резиденты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) презентовали свои разработки в области интеллектуального управления, оптоэлектроники и фотоники в рамках форума "Микроэлектроника-2023", сообщает пресс-служба Фонда.
Разработчики представили спектрорадиометр для выращивания растений в условиях закрытого грунта, пикосекундные волоконные лазеры, нейроморфный процессор, кремниевые фотодетекторы, лавинный детектор одиночных фотонов и другие технологии. Все они получают материальную и экспертную поддержку "Сколково", говорится в сообщении.
"Представленные на форуме разработки потенциально способны обеспечить не только замещение импортных аналогов, но и качественный рост российского рынка микроэлектроники. Некоторые из них используют следующее поколение технологий, которые в будущем распространятся по всему миру. Мы делаем все возможное, чтобы наиболее перспективные проекты получили поддержку на самой ранней стадии", — цитирует пресс-служба слова вице-президента, исполнительного директора кластера передовых производственных технологий Фонда "Сколково"
Алексея Белякова.
В ходе форума стенд "Сколково" посетил вице-премьер - глава Минпромторга
РФ Денис Мантуров
.
В "Сколково" предложили возобновить гранты для ранних фармстартапов
По его словам, бюджетные инвестиции в развитие российской микроэлектроники в 2024 году превысят 210 миллиардов рублей.
«
"Государство кратно повысило уровень финансирования. Еще в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей. В нынешнем году они составили уже 147 миллиардов, а в следующем превысят 210 миллиардов рублей. Это позволяет нам одновременно выстроить полноценную систему управления отрасли и обеспечить ее всестороннюю поддержку", - отметил Мантуров.
Форум "Микроэлектроника-2023" проходит с 9 по 14 октября на федеральной территории "Сириус". Организаторы форума - АО "НИИ Молекулярной электроники" и АО "НИИ Микроэлектронной аппаратуры "Прогресс" при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства науки и высшего образования РФ.