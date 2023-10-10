https://ria.ru/20231010/proekty-1901837771.html

Резиденты "Сколково" представили свои проекты на "Микроэлектронике-2023"

Резиденты "Сколково" представили свои проекты на "Микроэлектронике-2023" - РИА Новости, 10.10.2023

Резиденты "Сколково" представили свои проекты на "Микроэлектронике-2023"

Компании-резиденты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) презентовали свои разработки в области интеллектуального управления, оптоэлектроники и фотоники в рамках форума... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:30

2023-10-10T18:30

2023-10-10T18:30

экономика

денис мантуров

сколково

фонд "сколково"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

россия

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Компании-резиденты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) презентовали свои разработки в области интеллектуального управления, оптоэлектроники и фотоники в рамках форума "Микроэлектроника-2023", сообщает пресс-служба Фонда. Разработчики представили спектрорадиометр для выращивания растений в условиях закрытого грунта, пикосекундные волоконные лазеры, нейроморфный процессор, кремниевые фотодетекторы, лавинный детектор одиночных фотонов и другие технологии. Все они получают материальную и экспертную поддержку "Сколково", говорится в сообщении. "Представленные на форуме разработки потенциально способны обеспечить не только замещение импортных аналогов, но и качественный рост российского рынка микроэлектроники. Некоторые из них используют следующее поколение технологий, которые в будущем распространятся по всему миру. Мы делаем все возможное, чтобы наиболее перспективные проекты получили поддержку на самой ранней стадии", — цитирует пресс-служба слова вице-президента, исполнительного директора кластера передовых производственных технологий Фонда "Сколково" Алексея Белякова. В ходе форума стенд "Сколково" посетил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, бюджетные инвестиции в развитие российской микроэлектроники в 2024 году превысят 210 миллиардов рублей. "Государство кратно повысило уровень финансирования. Еще в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей. В нынешнем году они составили уже 147 миллиардов, а в следующем превысят 210 миллиардов рублей. Это позволяет нам одновременно выстроить полноценную систему управления отрасли и обеспечить ее всестороннюю поддержку", - отметил Мантуров. Форум "Микроэлектроника-2023" проходит с 9 по 14 октября на федеральной территории "Сириус". Организаторы форума - АО "НИИ Молекулярной электроники" и АО "НИИ Микроэлектронной аппаратуры "Прогресс" при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства науки и высшего образования РФ.

https://ria.ru/20230617/skolkovo-1878885282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, денис мантуров, сколково, фонд "сколково", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, россия