https://ria.ru/20231010/proektirovka-1901771123.html

Бочкарев: в Москве проектируют участок дублера Люблинской улицы

Бочкарев: в Москве проектируют участок дублера Люблинской улицы - РИА Новости, 10.10.2023

Бочкарев: в Москве проектируют участок дублера Люблинской улицы

В Москве продолжается проектирование участка дублера Люблинской улицы от Третьего транспортного кольца (ТТК) до пересечения с Московским скоростным диаметром... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:23

2023-10-10T14:23

2023-10-10T14:23

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Москве продолжается проектирование участка дублера Люблинской улицы от Третьего транспортного кольца (ТТК) до пересечения с Московским скоростным диаметром (МСД), сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Сейчас разрабатывается проект дублера Люблинской улицы на участке от ТТК до развязки на пересечении с МСД. Протяженность участка составит 13,3 километра, в том числе будут построены две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода", – приводятся его слова в сообщении столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, магистраль должна решить проблему транспортной доступности активно развивающейся территории Южного порта и бывшей промзоны ЗИЛ. Начать строительство планируется до конца текущего года. "Шестиполосная магистраль, помимо Люблинской улицы, разгрузит также Волгоградский проспект и проспект Андропова. Кроме того, дорога создаст новую транспортную связь с Южным направлением МСД", – отметил заммэра. Всего в рамках новой трассы предусмотрено 17,3 километра дорог, 4 километра уже открыли в составе развязки на пересечении дублера Люблинской улицы и МСД. В том числе строители возвели эстакаду основного хода протяженностью 1,3 километра, а также четыре эстакады со съездами. Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин открыл развязку на пересечении строящегося дублера Люблинской улицы и Южного участка МСД. Развязка улучшила транспортную доступность пяти районов Москвы, в которых проживают более 780 тысяч человек.

https://ria.ru/20230929/metro-1899383805.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы