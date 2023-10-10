https://ria.ru/20231010/potentsial-1901699385.html

Мишустин высказался об инновационном потенциале России

Мишустин высказался об инновационном потенциале России - РИА Новости, 10.10.2023

Мишустин высказался об инновационном потенциале России

Россия обладает большим инновационным потенциалом, ученые создают востребованные решения на основе искусственного интеллекта, квантовых вычислений и... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:39

2023-10-10T11:39

2023-10-10T11:53

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия обладает большим инновационным потенциалом, ученые создают востребованные решения на основе искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также новых материалов, у РФ достаточно возможностей, чтобы наладить полный цикл выпуска изделий для различных сфер экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. К видеообращению участникам и организаторам IX форума "Микроэлектроника-2023" он отметил, что развитие электронной промышленности имеет стратегическое значение в современных условиях, от достижений в этой сфере зависит технологический суверенитет и безопасность государства. "Россия обладает большим инновационным потенциалом. Отечественные ученые создают востребованные решения на основе искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также новых материалов. У нас достаточно возможностей, чтобы наладить полный цикл выпуска изделий для сфер экономики. Среди них – энергетика и строительство, финансовый сектор, транспорт и связь", - сказал Мишустин. Он напомнил, что в прошлом году президент объявил Десятилетие науки и технологий. Его главная цель - вовлечение исследовательских организаций и инвестиционных фондов в выполнение важнейших задач, стоящих перед страной. "И такая работа активно ведется. В том числе открываются предприятия, которые позволят повысить национальную конкурентоспособность", - сказал глава правительства.Микроэлектроника считается основой технологического суверенитета страны. Цель форума "Микроэлектроника 2023", проходящего в Сочи, - комплексно рассмотреть актуальные вопросы разработки, производства и применения отечественной электронной компонентной базы и высокоинтегрированных электронных модулей, содействовать развитию отечественной микроэлектроники, представить разработки и возможности современных технологий.Организаторы форума – АО "НИИМЭ" и АО "НИИМА "Прогресс" при поддержке министерства промышленности и торговли и министерства науки и высшего образования РФ. РИА Новости - стратегический информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230905/innovatsii-1894250578.html

https://ria.ru/20221024/innovatsii-1826214114.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия, михаил мишустин