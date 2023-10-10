https://ria.ru/20231010/popytki-1901880388.html

Байден предостерег страны от попыток воспользоваться обострением в Израиле

Байден предостерег страны от попыток воспользоваться обострением в Израиле - РИА Новости, 10.10.2023

Байден предостерег страны от попыток воспользоваться обострением в Израиле

США предостерегают любую третью страну или организацию от попыток воспользоваться обострением конфликта между Палестиной и Израилем, заявил американский... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T21:48

2023-10-10T21:48

2023-10-10T21:48

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сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США предостерегают любую третью страну или организацию от попыток воспользоваться обострением конфликта между Палестиной и Израилем, заявил американский президент Джо Байден. "Позвольте мне сказать любой стране, организации и вообще любому, кто подумывает воспользоваться данной ситуацией, лишь одно: не делайте. Не делайте этого. Наши сердца могут быть разбиты, однако наша решимость непоколебима", - сказал Байден в ходе специального обращения в связи с событиями на Ближнем Востоке. Хозяин Белого дома подтвердил ранее появившуюся в СМИ и соцсетях информацию, что среди заложников палестинского движения ХАМАС есть и американские граждане. "Теперь мы знаем, что среди тех, кого удерживает ХАМАС, присутствуют и американцы. Я поручил своей команде поделиться разведданными и направить дополнительных экспертов со всего правительства США для консультирования израильских коллег по вопросам возвращения заложников", - проинформировал Байден.

https://ria.ru/20231010/sredstva-1901879586.html

https://ria.ru/20231010/akt-1901879124.html

израиль

сша

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в мире, израиль, сша, палестина, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году