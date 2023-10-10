https://ria.ru/20231010/pomosch-1901881805.html

США пока не планируют отправлять военных для помощи Израилю

США пока не планируют отправлять военных для помощи Израилю - РИА Новости, 10.10.2023

США пока не планируют отправлять военных для помощи Израилю

США не планируют отправлять военных для защиты Израиля, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T22:02

2023-10-10T22:02

2023-10-10T22:09

сша

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

палестина

биньямин нетаньяху

джейк салливан

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США не планируют отправлять военных для защиты Израиля, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан."На данный момент такого нет в планировании. Мы отправляем экспертов, людей, которые могут работать с развединформацией, планировать, координировать с израильским правительством. Мы пока не отправляем силы в Израиль", - сказал Салливан журналистам.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/avianosets-1901882660.html

https://ria.ru/20231010/popytki-1901880388.html

сша

израиль

палестина

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сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, биньямин нетаньяху, джейк салливан, сергей лавров, хамас, оон