США пока не планируют отправлять военных для помощи Израилю
Белый дом: США пока не планируют отправлять военных для помощи Израилю
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США не планируют отправлять военных для защиты Израиля, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"На данный момент такого нет в планировании. Мы отправляем экспертов, людей, которые могут работать с развединформацией, планировать, координировать с израильским правительством. Мы пока не отправляем силы в Израиль", - сказал Салливан журналистам.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.