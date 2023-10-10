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США пока не планируют отправлять военных для помощи Израилю - РИА Новости, 10.10.2023
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22:02 10.10.2023 (обновлено: 22:09 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/pomosch-1901881805.html
США пока не планируют отправлять военных для помощи Израилю
США пока не планируют отправлять военных для помощи Израилю - РИА Новости, 10.10.2023
США пока не планируют отправлять военных для помощи Израилю
США не планируют отправлять военных для защиты Израиля, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T22:02
2023-10-10T22:09
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
палестина
биньямин нетаньяху
джейк салливан
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США не планируют отправлять военных для защиты Израиля, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан."На данный момент такого нет в планировании. Мы отправляем экспертов, людей, которые могут работать с развединформацией, планировать, координировать с израильским правительством. Мы пока не отправляем силы в Израиль", - сказал Салливан журналистам.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/avianosets-1901882660.html
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сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, биньямин нетаньяху, джейк салливан, сергей лавров, хамас, оон
США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Хамас, ООН
США пока не планируют отправлять военных для помощи Израилю

Белый дом: США пока не планируют отправлять военных для помощи Израилю

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США не планируют отправлять военных для защиты Израиля, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"На данный момент такого нет в планировании. Мы отправляем экспертов, людей, которые могут работать с развединформацией, планировать, координировать с израильским правительством. Мы пока не отправляем силы в Израиль", - сказал Салливан журналистам.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Белый дом назвал причины отправки авианосца на Ближний Восток
Вчера, 22:08
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Байден предостерег страны от попыток воспользоваться обострением в Израиле
Вчера, 21:48
 
СШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреПалестинаБиньямин НетаньяхуДжейк СалливанСергей ЛавровХамасООН
 
 
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