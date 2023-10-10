Боррель: почти все главы МИД ЕС поддержали продолжение помощи Палестине
Боррель: почти все главы МИД Евросоюза поддержали продолжение помощи Палестине
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Практически все главы МИД ЕС поддержали продолжение сотрудничества с палестинской администрацией, а также продолжение финансовой поддержки, сообщил по итогам внеочередного заседания Совета МИД ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«
"Министры также обсудили, как взаимодействовать с палестинскими властями и продолжать поддерживать палестинский народ. Подавляющее большинство министров, может быть, за исключением двух-трех, заявили, что сотрудничество с палестинской администрацией должно быть продолжено, как и финансовая помощь", - сказал он.
Боррель добавил, что приостановка сотрудничества с Палестиной "пошла бы вразрез с интересами ЕС на Ближнем Востоке".
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.