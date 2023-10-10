Рейтинг@Mail.ru
Боррель: почти все главы МИД ЕС поддержали продолжение помощи Палестине - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/pomosch-1901871340.html
Боррель: почти все главы МИД ЕС поддержали продолжение помощи Палестине
Боррель: почти все главы МИД ЕС поддержали продолжение помощи Палестине - РИА Новости, 10.10.2023
Боррель: почти все главы МИД ЕС поддержали продолжение помощи Палестине
Практически все главы МИД ЕС поддержали продолжение сотрудничества с палестинской администрацией, а также продолжение финансовой поддержки, сообщил по итогам... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T20:35
2023-10-10T20:35
в мире
израиль
палестина
сша
сергей лавров
биньямин нетаньяху
оон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_0:315:3021:2014_1920x0_80_0_0_da4aba993362dd86711b6c7e591ed0ff.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Практически все главы МИД ЕС поддержали продолжение сотрудничества с палестинской администрацией, а также продолжение финансовой поддержки, сообщил по итогам внеочередного заседания Совета МИД ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Министры также обсудили, как взаимодействовать с палестинскими властями и продолжать поддерживать палестинский народ. Подавляющее большинство министров, может быть, за исключением двух-трех, заявили, что сотрудничество с палестинской администрацией должно быть продолжено, как и финансовая помощь", - сказал он. Боррель добавил, что приостановка сотрудничества с Палестиной "пошла бы вразрез с интересами ЕС на Ближнем Востоке". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/borrel-1901739747.html
https://ria.ru/20231010/prekraschenie-1901849118.html
https://ria.ru/20231010/voyna-1901829621.html
израиль
палестина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_181:0:2866:2014_1920x0_80_0_0_7151365640f20df1fe43306adc56f1e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, сша, сергей лавров, биньямин нетаньяху, оон, евросоюз, жозеп боррель, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, США, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, ООН, Евросоюз, Жозеп Боррель, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель: почти все главы МИД ЕС поддержали продолжение помощи Палестине

Боррель: почти все главы МИД Евросоюза поддержали продолжение помощи Палестине

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Практически все главы МИД ЕС поддержали продолжение сотрудничества с палестинской администрацией, а также продолжение финансовой поддержки, сообщил по итогам внеочередного заседания Совета МИД ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«
"Министры также обсудили, как взаимодействовать с палестинскими властями и продолжать поддерживать палестинский народ. Подавляющее большинство министров, может быть, за исключением двух-трех, заявили, что сотрудничество с палестинской администрацией должно быть продолжено, как и финансовая помощь", - сказал он.
Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Боррель позвал глав МИД Израиля и Палестины на встречу по Ближнему Востоку
Вчера, 12:58
Боррель добавил, что приостановка сотрудничества с Палестиной "пошла бы вразрез с интересами ЕС на Ближнем Востоке".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
ФРГ считает неверным прекращение оказания гуманитарной помощи Палестине
Вчера, 18:36
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Сийярто рассказал, как война в Израиле повлияет на мир на Ближнем Востоке
Вчера, 17:28
 
В миреИзраильПалестинаСШАСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуООНЕвросоюзЖозеп БоррельХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала