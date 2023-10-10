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Брянская область передала в ЛНР трубы и кровельные материалы - РИА Новости, 10.10.2023
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12:56 10.10.2023 (обновлено: 13:14 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/pomosch-1901738984.html
Брянская область передала в ЛНР трубы и кровельные материалы
Брянская область передала в ЛНР трубы и кровельные материалы - РИА Новости, 10.10.2023
Брянская область передала в ЛНР трубы и кровельные материалы
Брянская область передала подшефному городу Брянка в ЛНР необходимые для успешного старта отопительного сезона материалы, в состав гуманитарного груза вошли... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:56
2023-10-10T13:14
надежные люди
брянка
брянская область
луганская народная республика
александр богомаз
лугансквода
магаданская область
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Брянская область передала подшефному городу Брянка в ЛНР необходимые для успешного старта отопительного сезона материалы, в состав гуманитарного груза вошли кровельные материалы, пластиковые трубы и комплектующие к ним, сообщили в пресс-службе администрации города Брянки Луганской Народной Республики. "Сегодня мы получили очередную партию помощи от наших побратимов – Брянской области. Это различные трубы и кровельные материалы для стабильного прохождения отопительного сезона. Для "Луганскводы" поставлены полиэтиленовые трубы, а также фитинги и запорная арматура", – рассказал глава администрации города Брянки Евгений Морозов, слова которого цитируются в сообщении. По данным пресс-службы, для ремонта подвальных сетей водоснабжения в городе муниципальному унитарному предприятию "Комсервис" были доставлены кровельные материалы и пластиковые трубы. О том, что Брянская область берет шефство над городом Брянка в ЛНР, губернатор Александр Богомаз объявил в мае прошлого года, а в августе прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Брянском и Брянкой.
https://ria.ru/20230925/snegobolotokhod-1898443764.html
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брянка, брянская область, луганская народная республика, александр богомаз, лугансквода, магаданская область
Надежные люди, Брянка, Брянская область, Луганская Народная Республика, Александр Богомаз, Лугансквода, Магаданская область
Брянская область передала в ЛНР трубы и кровельные материалы

Брянская область передала ЛНР к началу отопительного сезона трубы и материалы

© Фото : Администрация города Брянки/ВКонтакте Гуманитарный груз из Брянской области в город Брянка ЛНР
Гуманитарный груз из Брянской области в город Брянка ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Администрация города Брянки/ВКонтакте
Гуманитарный груз из Брянской области в город Брянка ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Брянская область передала подшефному городу Брянка в ЛНР необходимые для успешного старта отопительного сезона материалы, в состав гуманитарного груза вошли кровельные материалы, пластиковые трубы и комплектующие к ним, сообщили в пресс-службе администрации города Брянки Луганской Народной Республики.
"Сегодня мы получили очередную партию помощи от наших побратимов – Брянской области. Это различные трубы и кровельные материалы для стабильного прохождения отопительного сезона. Для "Луганскводы" поставлены полиэтиленовые трубы, а также фитинги и запорная арматура", – рассказал глава администрации города Брянки Евгений Морозов, слова которого цитируются в сообщении.
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По данным пресс-службы, для ремонта подвальных сетей водоснабжения в городе муниципальному унитарному предприятию "Комсервис" были доставлены кровельные материалы и пластиковые трубы.
О том, что Брянская область берет шефство над городом Брянка в ЛНР, губернатор Александр Богомаз объявил в мае прошлого года, а в августе прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Брянском и Брянкой.
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Надежные людиБрянкаБрянская областьЛуганская Народная РеспубликаАлександр БогомазЛуганскводаМагаданская область
 
 
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