https://ria.ru/20231010/pomosch-1901738984.html
Брянская область передала в ЛНР трубы и кровельные материалы
Брянская область передала в ЛНР трубы и кровельные материалы - РИА Новости, 10.10.2023
Брянская область передала в ЛНР трубы и кровельные материалы
Брянская область передала подшефному городу Брянка в ЛНР необходимые для успешного старта отопительного сезона материалы, в состав гуманитарного груза вошли... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:56
2023-10-10T12:56
2023-10-10T13:14
надежные люди
брянка
брянская область
луганская народная республика
александр богомаз
лугансквода
магаданская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901743727_319:0:2822:1408_1920x0_80_0_0_44c42e8717e6feadcc2af03aad065bd4.png
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Брянская область передала подшефному городу Брянка в ЛНР необходимые для успешного старта отопительного сезона материалы, в состав гуманитарного груза вошли кровельные материалы, пластиковые трубы и комплектующие к ним, сообщили в пресс-службе администрации города Брянки Луганской Народной Республики. "Сегодня мы получили очередную партию помощи от наших побратимов – Брянской области. Это различные трубы и кровельные материалы для стабильного прохождения отопительного сезона. Для "Луганскводы" поставлены полиэтиленовые трубы, а также фитинги и запорная арматура", – рассказал глава администрации города Брянки Евгений Морозов, слова которого цитируются в сообщении. По данным пресс-службы, для ремонта подвальных сетей водоснабжения в городе муниципальному унитарному предприятию "Комсервис" были доставлены кровельные материалы и пластиковые трубы. О том, что Брянская область берет шефство над городом Брянка в ЛНР, губернатор Александр Богомаз объявил в мае прошлого года, а в августе прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Брянском и Брянкой.
https://ria.ru/20230925/snegobolotokhod-1898443764.html
https://ria.ru/20231010/magadan-1901703547.html
брянка
брянская область
луганская народная республика
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901743727_0:0:1877:1408_1920x0_80_0_0_9c43f56295e966de5b1e792fcfaf58db.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянка, брянская область, луганская народная республика, александр богомаз, лугансквода, магаданская область
Надежные люди, Брянка, Брянская область, Луганская Народная Республика, Александр Богомаз, Лугансквода, Магаданская область
Брянская область передала в ЛНР трубы и кровельные материалы
Брянская область передала ЛНР к началу отопительного сезона трубы и материалы