https://ria.ru/20231010/pomosch-1901731727.html

В Кремле не стали комментировать варианты помощи США Израилю и Украине

В Кремле не стали комментировать варианты помощи США Израилю и Украине - РИА Новости, 10.10.2023

В Кремле не стали комментировать варианты помощи США Израилю и Украине

По теме американской финансовой поддержки Израиля и Украины Кремлю нечего больше добавить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:37

2023-10-10T12:37

2023-10-10T12:37

россия

израиль

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. По теме американской финансовой поддержки Израиля и Украины Кремлю нечего больше добавить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и финансирования Украине, чтобы конгресс одобрил обе инициативы. Позже сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что любое финансирование, предназначающееся Украине, должно быть немедленно перенаправлено для помощи Израилю. "Нет, у Кремля нет в этой связи никаких комментариев. Мы неоднократно уже на эту тему говорили, нам нечего больше добавить", - сказал Песков журналистам. США намерены продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке и необходимость оказывать помощь Израилю, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

https://ria.ru/20231010/sredstva-1901657876.html

россия

израиль

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, израиль, сша, дмитрий песков