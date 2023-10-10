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В Кремле не стали комментировать варианты помощи США Израилю и Украине - РИА Новости, 10.10.2023
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12:37 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/pomosch-1901731727.html
В Кремле не стали комментировать варианты помощи США Израилю и Украине
В Кремле не стали комментировать варианты помощи США Израилю и Украине - РИА Новости, 10.10.2023
В Кремле не стали комментировать варианты помощи США Израилю и Украине
По теме американской финансовой поддержки Израиля и Украины Кремлю нечего больше добавить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:37
2023-10-10T12:37
россия
израиль
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. По теме американской финансовой поддержки Израиля и Украины Кремлю нечего больше добавить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и финансирования Украине, чтобы конгресс одобрил обе инициативы. Позже сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что любое финансирование, предназначающееся Украине, должно быть немедленно перенаправлено для помощи Израилю. "Нет, у Кремля нет в этой связи никаких комментариев. Мы неоднократно уже на эту тему говорили, нам нечего больше добавить", - сказал Песков журналистам. США намерены продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке и необходимость оказывать помощь Израилю, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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россия, израиль, сша, дмитрий песков
Россия, Израиль, США, Дмитрий Песков
В Кремле не стали комментировать варианты помощи США Израилю и Украине

В Кремле не стали комментировать варианты помощи США Израилю и Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. По теме американской финансовой поддержки Израиля и Украины Кремлю нечего больше добавить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и финансирования Украине, чтобы конгресс одобрил обе инициативы. Позже сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что любое финансирование, предназначающееся Украине, должно быть немедленно перенаправлено для помощи Израилю.
"Нет, у Кремля нет в этой связи никаких комментариев. Мы неоднократно уже на эту тему говорили, нам нечего больше добавить", - сказал Песков журналистам.
США намерены продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке и необходимость оказывать помощь Израилю, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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РоссияИзраильСШАДмитрий Песков
 
 
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