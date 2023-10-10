В Кремле не стали комментировать варианты помощи США Израилю и Украине
В Кремле не стали комментировать варианты помощи США Израилю и Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. По теме американской финансовой поддержки Израиля и Украины Кремлю нечего больше добавить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и финансирования Украине, чтобы конгресс одобрил обе инициативы. Позже сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что любое финансирование, предназначающееся Украине, должно быть немедленно перенаправлено для помощи Израилю.
"Нет, у Кремля нет в этой связи никаких комментариев. Мы неоднократно уже на эту тему говорили, нам нечего больше добавить", - сказал Песков журналистам.
США намерены продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке и необходимость оказывать помощь Израилю, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.